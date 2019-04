Coach und Kirchenausstatter

Fußball

von Daniela Oldach schließen

Peter Hösl trainiert die SpVgg Langenpreising und hat einen außergewöhnlichen Beruf.

Wartenberg – Eine ausgeklügelte Taktik, wer übernimmt wen oder was und wie agiert man am besten, damit am Ende ein Erfolg steht? Für Peter Hösl zählt das nicht nur bei „seiner“ SpVgg Langenpreising, die er coacht. Der Wartenberger ist Fußballtrainer, Kirchenausstatter und Familienmensch. Und da geht es zur Osterzeit rund. Ostern hoch drei sozusagen.

Die stressigste Vorbereitungszeit war am Gründonnerstag für ihn jedoch vorbei. Jetzt geht es in die angenehme Verlängerung. Wird Peter Hösl nach seinem Beruf gefragt – also seinem Hauptjob, nicht nach seiner Tätigkeit als Coach – erntet er oft staunende Blicke. „,Du bist Kirchenausstatter? Was macht man da so?‘ Das höre ich oft“, sagt der 52-Jährige.

Pfarrer benötigen neue Messgewänder, Ministranten ebenfalls. Zerschlissene Altartücher ersetzen, neue Kelche für die Gabenbereitung, dekorative Osterleuchter und natürlich die Osterkerze: Bei seinem Auftraggeber, der Traditionsfirma Schreibmayr, laufen die Fäden zusammen, wenn es um die Ausstattung von Kirchen geht. Zudem werden alte Stücke restauriert.

Die vergangenen beiden Monate herrschte in dem Münchener Unternehmen Hochbetrieb, damit zum Heiligen Fest die Gotteshäuser in würdigem Glanz erstrahlen. Und beim gelernten Einzelhandelskaufmann Hösl laufen viele Fäden zusammen. Kaum ist also Weihnachten vorbei, steht Ostern im Mittelpunkt. Die klassische Osterkerze mit dem roten Kreuz und den fünf abgebildeten Nägeln ist zwar immer noch sehr gefragt, „doch die Leute sind offener für Neues geworden“, freut er sich. Osterkerzen mit der Ostersonne erfreuen sich nun auch großer Beliebtheit.

Damit alles pünktlich zum Osterfest in den Pfarreien ankommt, mussten alle Bestellungen am Mittwoch raus. Großkampftage waren das also. „Aber wenn jemand wirklich zu spät dran ist, weil Ostern ja immer überraschend kommt, verschicken wir auch mit Express“, sagt er schmunzelnd.

Während Hösl mit seiner SpVgg Langenpreising im Erdinger Raum unterwegs ist, agiert er beruflich weltweit. So verschickt er kirchliche Utensilien auch in die USA, nach Kolumbien oder China. Wachsplatten zum Verzieren von Kerzen aus München kommen zudem heuer in Japan zum Einsatz.

Wie die Jungfrau zum Kind kam Hösl übrigens zu seinem Job. „Ich bin mit meinem jetzigen Chef in die Berufsschule gegangen und habe ihn bei C&A kennengelernt. Der Kontakt ist nie abgerissen. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich nicht bei ihm einsteigen will“, verrät er.

Das war vor gut 25 Jahren. Seitdem ist Hösl für das Unternehmen, das seit 1820 immer in Familienbesitz ist, tätig – und das nicht nur als Kirchenausstatter, sondern manchmal auch als Model. So macht der 52-Jährige im Schreibmayr-Katalog als Träger eines Collarhemds eine gute Figur. Und auch nach über einem Vierteljahrhundert sagt Hösl über seinen Job: „Ich mache ihn wahnsinnig gerne, denn es ist jeden Tag etwas Neues.“

In seiner Jugend stand der gebürtige Forsterner übrigens selbst am Altar, denn er hat fleißig ministriert. „Das Rauchfass mit dem Weihrauch, das war immer meins“, erinnert er sich.

Sein Ding, das ist natürlich auch die SpVgg Langenpreising. Wenn er seine A-Klasse-Elf coacht, kann er abschalten. „Beim Fußball kann ich entspannen. Das ist kein Stress.“, sagt der Wartenberger schmunzelnd. Die Partie beim FC Erding, die am Karsamstag um 11 Uhr hätte steigen sollen, wurde übrigens kurzfristig abgesagt. „Die Erdinger haben keine Mannschaft zusammenbekommen“, erklärt Hösl. Und da hat die SpVgg nicht einfach die Punkte eingesackt? Hösls Antwort: „Fair geht vor.“

Jetzt hat er also auch den Samstag frei. Der Ostersonntag und -montag gehören sowieso der Familie mit traditionellem Eiersuchen und auch mit einem Kirchenbesuch.

Und da schaut Hösl natürlich auch immer ganz genau hin, ob die Ausstattung passt. „Das kann man nicht ablegen. Die Leuchter gehören auch mal wieder renoviert, habe ich mir schon mal gedacht“, sagt er schmunzelnd. „Oh, das Gewand ist von uns“, denkt sich Hösl auch des öfteren, wenn Gottesdienste im Fernsehen übertragen werden. Beruflich ruhiger läuft es für Hösl in den Sommermonaten. Die ideale Zeit also für die nächste ausgeklügelte Taktik für die Erfolgsjagd der SpVgg.