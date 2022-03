Sepp Heilmeier: „Da rupfe ich das Kissen kaputt und kratze den Kitt vom Fenster“

Von: Helmut Findelsberger

Diesmal geht es gegen Eitting für Tobias Schediwy, Thomas Götzberger, Thomas Hamberger und Andre Huber (v. l.). © dfi

Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier in Quarantäne – Derby in Taufkirchen

Landkreis – Mit einem Derbyklassiker steigt die Kreisliga an diesem Samstag in den 18. Spieltag ein, und da war schon im Hinspiel viel Musik drin. „Da haben wir mit Glück 1:0 gewonnen, da haben wir sie richtig niedergekämpft“, erinnert sich Ferdinand Schediwy, Abteilungsleiter der BSG Taufkirchen, vor dem Derby gegen den FC Eitting. Personell ist etwas Entspannung angesagt. Samuel Schlossnikl und Maxi Gebhardt sind wieder einsatzfähig. Zuletzt in Finsing ließ sich Lukas Winhart nach seiner langen Verletzungspause einwechseln, „aber er wird nur eingreifen, wenn wirklich Not am Mann ist“, sagt Schediwy. Das Tor wird erneut der junge Niklas Guttenberger hüten. „Das war sehr bitter im Hinspiel, wir hätten ewig spielen können, und die BSG ist einmal hingekommen“ denkt FCE-Spielertrainer Markus Weber zurück. „Zwei Tore wegen fragwürdigem Abseits nicht gegeben, viele Torchancen ausgelassen, viel Pech, also wenn’s normal läuft mit diesem Fußballgott, müssen wir diesmal gewinnen“. Lucas Bruckbeck nach Rotsperre und Johannes Lenz sind wieder zurück.

Beim FC Lengdorf fällt jetzt Moritz Holzner, der Ersatz für den länger ausfallenden Bastian Fischer. aus. Spielertrainer Franco Soave hofft, dass es bei ihm geht: „Ich hätte in Wartenberg nach 20 Minuten rausgehen sollen“. Mit Bernhard Heilmeier gibt es einen Rückkehrer für das Spiel in Allershausen.

Beim SV Wörth „schaut’s a bisserl besser aus“ berichtet Heinrich Hundsnurscher, denn Torjäger Florian Rupprecht ist nach abgesessener Rotsperre wieder dabei. Ob’s bei Liam Fitzpatrick und Martin Ferlisch schon für einen Einsatz reicht, wollte der Sportdirektor nicht sagen. Dafür aber, „dass Wartenberg einer unserer Angstgegner ist“. Zwei Niederlagen und ein Remis stehen seit 2019 für den SVW zu Buche, und auch in den vorherigen Kreisklassen-Spielzeiten gab es größtenteils Niederlagen. Mit Yannik Schmidt, der jetzt seine Prüfungen zum Polizeidienst hinter sich hat, gibt’s beim TSV Wartenberg wieder eine Option mehr für die Torhüterposition. Florian Hornauer und Maxi Scharf sollten auch wieder zurück sein. Dafür fallen die beiden Außen Christian Schmuckermeier und Daniel Werner aus. „Die füttern normalerweise Hornauer in der Mitte“, bedauert Trainer Richard Maierthaler deren Fehlen. Der „Tschul“ bleibt auch diesen Sonntag trotz überstandener Coronainfektion dem Fußballplatz noch fern.

„Das wird hart für mich, den jetzt hat’s mich auch mit Corona erwischt und ich kann in Au nicht dabei sein“, sagt Sepp Heilmeier. Der Trainer des SV Walpertskirchen sucht noch einen, der ihn „auf dem Laufenden hält, denn nur am BFV-Ticker zuhause, da rupfe ich das Kissen kaputt und kratze den Kitt aus dem Fenster vor Verzweiflung“. Sieben Ausfälle hat er, „aber zum Glück einen großen Kader“.

Beim FC Finsing fällt mit Manuel Fuchs der beste Torschütze (neun Treffer) länger aus. „Wir haben einen gut besetzten und breiten Kader, sagt Trainer Bernd Häfele. Der 36-jährige frühere Regionalligaspieler hat endlich mal schmerzfrei das abschließende Trainingsspiel mitmachen können,, „aber mein Einsatz ist überhaupt nicht nötig“. „Wir haben noch viel vor“, hatte Maxi Bals, Torhüter und 2. Vorsitzender des SC Kirchasch, vor der 0:2-Niederlage in Walpertskirchen angekündigt. Gegen den BC Attaching wird’s nicht leichter. HELMUT FINDELSBERGER