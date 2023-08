Das Duell der Absteiger

Auf eine harte Saison muss sich der TSV Isen um Patrick Mayerhofer (grün) einstellen. Archi © Günter Herkner

TSV Isen und Aspis Taufkirchen treffen aufeinander – Aufsteiger Grünbach erwartet Grüntegernbach

Landkreis – Der FC Lengdorf 2 empfängt mit dem TSV Dorfen 2 den Rückrundenmeister der vergangenen Saison. FCL-Trainer Stefan Ortner warnt vor dem TSV: „Wir müssen von Anfang an konzentriert sein, damit wir nicht wie letztes Jahr nach 30 Minuten schon drei Tore bekommen.“ Besser gemacht hat es seine Mannschaft bereits in einem Testspiel gegen Dorfen, das der FCL mit 2:1 Toren für sich entscheiden konnte. „Das war ein sehr knappes Spiel, weshalb ich wieder von einer spannenden Partie ausgehe“, stellt Ortner fest. „Nach unserer guten Vorbereitung bin ich positiv gestimmt und freue mich wirklich auf den Auftakt.“ Der Lengdorfener Kader ist nahezu vollständig, einzig Christoph Hofmeister fällt länger aus.

Der TSV Grüntegernbach startet beim Aufsteiger FC Grünbach in die neue Saison. „Wir wollen den Auftakt natürlich positiv bestreiten, und nach den überwiegend guten Testspielen sind wir optimistisch“, sagt der neue TSV-Trainer Matthias Kurz. Der Verein habe mit dem Aufstieg ein klares Ziel vorgegeben, und er wolle mit seiner Mannschaft gleich am ersten Spieltag ein Zeichen setzen. Trotz der Verletzten Patrick Hagl, Christian Schwarzenbeck und Johannes Fink hat Kurz keinen personellen Engpass: „Sonst sind alle Mann an Bord, und wir haben das Glück, das unsere zweite Mannschaft spielfrei hat. Somit können wir aus dem Vollen schöpfen.“

Mit dem TSV Isen und dem TSV Aspis Taufkirchen treffen zwei Absteiger aus der Kreisklasse aufeinander. Der Fokus der Isener besteht zum Saisonstart weiterhin darin, als Team zusammenzuwachsen. „Nach der Neuorganisation des Herrenbereichs und der sportlichen Leitung kommt der erste Spieltag für uns fast noch zu früh“, sagt Abteilungsleiter Oliver Schmid. „Wir sind aber optimistisch, dass die Mannschaft stark genug für die A-Klasse und gut aufgestellt ist“. Für Aspis um Spielertrainer Leonidas Balderanos gibt es am Sonntag nur ein Ziel: „Die Vorbereitung war sehr positiv, und jetzt gilt es einfach, sich zu belohnen. Der eigene Anspruch muss sein, dieses Spiel zu gewinnen.“ Bei Isen fehlen Emanuel Baumgartner und Felix Wolfbauer, Balderanos muss auf Marcel Paris, Konstantinos Ntoumas und Rafail Skotras verzichten.

Der FC Inning trifft zum Saisonstart auf den SC Moosen 2. Innings Trainer Manuel Hahn hat dabei, wie schon die ganze Vorbereitung über, mit personellen Problemen zu kämpfen: „Wir haben leider sehr viele angeschlagene und verletzte Spieler. Wir mussten deswegen in den letzten Wochen viel ausprobieren und wissen nicht so recht, wo wir stehen, da der Kader jede Woche ein bisschen anders ausgeschaut hat.“ Aktuell fehlen Kilian Holzmann, Kilian Daimer, Bastian Sinseder und Bastian Greimel. Außerdem sind Antonio Cosic, Darijo Cancar und Sebastian Unterreitmaier gerade im Urlaub. „Trotzdem glaube ich, dass wir in Moosen die Favoritenrolle innehaben“, sagt Hahn. „ Die nehmen wir auch an, und ich gehe davon aus, dass wir die drei Punkte holen können. Moosen wird uns aber sicherlich alles abverlangen.“ LUKAS CHRISTOFORI