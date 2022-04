Walpertskirchen vs. Wartenberg: Duell der Trainer-Freunde

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Gestrauchelt sind in der Vorrunde Patrick Forchhammer (M.) und der FC Finsing. Für die 0:2-Niederlage gegen Kirchasch will sich das Team revanchieren. © Christian riedel

„Mentor und Vorbild“: WSV-Coach Heilmeier freut sich schon auf Maierthalers Wartenberger

Landkreis – Wenn der SV Walpertskirchen den TSV Wartenberg empfängt, treffen zwei Trainerfreunde, aber auch Trainergenerationen aufeinander. Der 38-jährige Josef Heilmeier spielte in Walpertskirchen noch unter Trainer Richard Maierthaler. Der 58-Jährige, für Heilmeier „Mentor und Vorbild“, ist seit dieser Saison Trainer beim TSV Wartenberg. Personell zwickt’s beide Parteien.

Gewissheit herrscht jetzt im Walpertskirchener Lager bei den schon länger Verletzten. Stefan Hannebauer und Michael Mayr werden diese Saison nicht mehr spielen, Michael Gartner, Luca Fellermeier und Tom Angermaier wohl nicht mehr im April. Torjäger Christian Käser machte erstmals leichtes Lauftraining, Flo Baumann wird vielleicht auf der Bank sitzen. „Mit Käser, Fellermeier, unseren Torgaranten, sowie Baumann fehlen 30 Saisontore, aber wir werden eine Lösung finden“, ist sich Heilmeier sicher.

Der SVW-Coach, der sich auf das Treffen „unheimlich freut“, weiß aber auch, „dass beim Gegner ein Trainer arbeitet, der Mannschaften mit einem Konzept und einem Plan besser macht, je länger er mit ihnen arbeitet“. Das Hinspiel gewann Walpertskirchen 3:1, aber Heilmeier ist überzeugt, „dass Wartenberg gegenüber der Vorrunde einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat“.

Zumindest auf der Torhüterposition ist bei Wartenberg etwas Entspannung eingekehrt. Yannik Schmidt konnte wieder trainieren. Felix Schönwälder wäre ein Kandidat für die Bank, wenn er sich freitesten kann. Sebastian Rilke ist zurück, „aber mit Daniel Werner, Christian Schmuckermier, Manuel Engl und Martin Maier fallen mir alle Außenbahnspieler aus“, bedauert Maierthaler. Und: „Die Freude auf dieses Treffen kann ich nur zurückgeben.“ Er freut sich vor allem auf das Publikum, „denn da geht alles über Emotionen, und als Gegner fährt man da nicht so gerne hin. Nur, ich schon, und von Emotionen leben wir zwei Trainer ja auch.“ Für Walpertskirchen sieht Maierthaler Rang zwei immer noch in Reichweite, „und ich trau dem Sepp alles zu, wenn’s darum geht, seine Mannschaft zu motivieren“.

So gut wie lange nicht sah es diese Woche bei der BSG Taufkirchen aus. Spielertrainer Thomas Götzberger hatte vor dem Allershausen-Spiel 15 Feldspieler im Training. Torhüter Lukas Loher studiert in Rosenheim und trainiert in Brannenburg, das ist der Club der Bender-Zwillinge.

Beim SV Wörth sind Paul Notka, Markus Ioanis, Lukas Maier und Maxi Wanninger verletzt. Zuletzt erhörte Petrus Sportdirektor Heini Hundsnurscher und seine ausfallgeplagten Wörther mit dem Spielausfall: „Der BC Attaching ist ein Spitzenteam, aber Punkte gibt’s nicht geschenkt.“

„Wir sind gut drauf“, meldet ein optimistischer Markus Weber, Spielertrainer des FC Eitting, vor dem Gastspiel beim TSV Moosburg. Tobias Herrmann und Johannes Lenz kommen zurück, hinter Fabian Neudecker und Michael Pech stehen Fragezeichen.

Alexander Schmidbauer, Trainer des SC Kirchasch, wird gegen den FC Finsing wieder an der Seitenlinie sein. Personell schaut’s wieder besser aus. Schmidbauer: „Wir wollen das Team sein, das den FC Finsing zweimal besiegt.“ Für dessen Trainer Bernd Häfele hat sein Team „nach der 0:2-Hinspielniederlage noch was gut zu machen“. Der Kader ist unverändert.

Auf der Hut sein muss der FC Lengdorf. Der heimstarke SC Kirchdorf hat zuletzt Finsing ein 1:1 abgetrotzt. fi