Finsing gegen Dorfen - das Duell der Unzufriedenen

Immer nur zweiter Sieger waren zuletzt Michael Fleischmann (r.) und seine Finsinger Teamkollegen. © Christian Riedel

Finsing und Dorfen haben schwierige Wochen hinter sich. Heute treffen sie aufeinander.

Finsing/Dorfen – Nach der 0:6-Pleite in Waldperlach gab es Redebedarf beim Fußball-Bezirksligisten FC Finsing, der heute um 19 Uhr den Tabellenfünften TSV Dorfen erwartet. „Wir haben viele Einzelgespräche geführt. Nach so einer Klatsche kann man ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt Co-Trainer Stefan Gasda. Dass der TSV Dorfen ein anderes Kaliber darstellt als Waldperlach, sei jedem Finsinger bewusst. Gasda: „Wir müssen vielleicht mal mit einem Unentschieden zufrieden sein. Das wäre ein Anfang. Die Spiele, die dann kommen, sollten wir gewinnen.“

Nächste Woche geht es nach Saaldorf, dann ist Mitaufsteiger TSV Peterskirchen zu Gast, ehe Schlusslicht SB Rosenheim seine Visitenkarte in Finsing abgibt. „Das sind dann die Gegner, mit denen wir auf Augenhöhe sein sollten. Wir müssen jetzt einfach mal eine Serie starten“, weiß Gasda. Das rettende Ufer ist mittlerweile schon vier Punkte entfernt, umso wichtiger wäre ein Erfolgserlebnis.

„Wir haben ein Heimspiel an einem Wiesnwochenende, da wäre es schon perfekt, wenn wir etwas reißen würden“, hofft Gasda: „An sich sind wir ja nicht so schlecht. Wir haben es zuletzt bloß nicht auf dem Platz gebracht. Eigentlich unverständlich, denn wir haben keine lange Verletztenliste.“ Zurück im Kader ist Keeper Philipp Strunk, der zuletzt wegen Urlaubs gefehlt hat, weiter nicht dabei ist Kilian Schmitt. Kapitän Leo Hölzl muss nach seinem Muskelfaserriss zwei bis drei Wochen pausieren. Dieser Ausfall ist eine erhebliche Schwächung, doch im Kollektiv will der Aufsteiger das wettmachen.

Erstmalig wieder voll einsatzfähig ist Dominik Bluhme, der auch voll mittrainieren konnte. „Wir haben am Mittwoch im Training Gas gegeben“, so Gasda, der selber schon zehn Mal gegen Dorfens Mittelstürmer Gerhard Thalmaier gespielt hat. Der 31-Jährige trifft auch in dieser Saison weiter in schöner Regelmäßigkeit und hat bereits neun Treffer auf dem Konto. Gasda: „Ihn müssen wir in den Griff bekommen, aber auch Michael Friemer müssen wir auf dem rechten Flügel unter Kontrolle kriegen.“

Anstrengende Dorfener Tage

Aber auch der TSV Dorfen hat Respekt vor dem heutigen Gegner. Trotz der Tabellensituation warnt der verletzte Co-Trainer Armin Feckl: „Wir haben letztes Jahr im Pokal gegen Finsing gespielt, da waren sie noch in der Kreisliga. Sie haben uns aber richtig hergespielt und durch ihren 2:0-Sieg als Underdog auch unsere Grenzen aufgezeigt.“

Trotz seiner erst kurz zurückliegenden Kreuzbandoperation fungierte Feckl in Eching schon wieder als Coach, da neben Christoph Deißenböck auch Aushilfstrainer Markus Wetzel beruflich verhindert war. Er schätzt den FC als „sehr kampfstarkes Team“ ein.

Für Dorfens Kicker war es keine einfache Woche. Die Belastungen seien durch das Totopokal-Spiel sehr hoch gewesen, einige Spieler seien körperlich angeschlagen. „Doch wir wollen durch angemessene Trainingseinheiten entgegensteuern“, so Feckl. Auf alle Fälle wird Wetzel heute wieder mit auf der Bank sitzen. Feckl hofft, dass Chefcoach Deißenböck bald wieder auf dem Damm sein wird und alles seinen gewohnten Gang geht. Ausfallen werden heute Abend weiterhin Alex Linner. Michael Eder und Alex Heilmeier. Der Einsatz des angeschlagenen Benedikt Hönninger entscheidet sich kurzfristig.

Trotz allem gehen die Dorfener ihre Aufgabe optimistisch an. Feckl: „Wir wollen heute was holen. Wenn man Fußball spielt, will man doch immer gewinnen.“ Trotz seines lädierten Knies wird er an der Seitenlinie dabei sein, „auch wenn ich danach wieder Schmerzen verspüre. Die werden dann mit Tabletten wieder bekämpft“. Tipp: 1:1

Die Kader

FC Finsing: Strunk, Schröder; Eberhart, Fleischmann, Gasda, Bluhme, Götzberger, Batljan, F. Hölzl, Bachmeier, Hennel, Huber, Engelhard, Walther, Rickhoff, Fuchs, Tholl und T. Simml.

TSV Dorfen: Wolf, Rott Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Hönninger, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Brenninger, Heilmeier, Rachl, Friemer, Leins, Roppert, Hartl, Blaha, Eicher und Hänle.