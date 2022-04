Eichenried und FCM-Reserve vor leichten Aufgaben – Hohenpolding unter Druck

Berglerner Fußballkunst: Matteo Gumpold (l.) verarbeitet perfekt den Ball und lässt den Bucher David Wunsch stehen. Heute will sich die Eintracht in Hohenpolding für die Hinspielniederlage revanchieren.

Kreisklasse

Von Dieter Priglmeir

Die Spiele der Erdinger Kreisklasse im Überblick.

Landkreis – Über dieses Tor freute sich Eichenrieds Trainer Stefan Huber unter der Woche ganz besonders. Yakhya Diop nahm die Kugel im Strafraum volley und setzte sie zum 4:0 gegen Aspis in die Maschen . Ein toller Treffer des Neuzugang aus dem Senegal, der im Winter vom FC Neufahrn nach Eichenried gewechselt ist. „Er ist erst eine Woche vor dem Punktspielstart dazugekommen, hat also keine vernünftige Vorbereitung gespielt. aber wir werden noch viel Freude mit ihm haben“, ist sich Huber sicher – zum Beispiel am Samstag, wenn der SV Eichenried bei Rot-Weiß Klettham antritt, der auf Uli Hahn und Jonas Kasper verzichten muss, und das Fernduell mit dem Gemeinderivalen in die nächste Runde geht.

Dass der FC Moosinning 2 gegen den TSV Isen patzt, ist eher unwahrscheinlich. „Niemand erwartet was von uns“, meint TSV-Spielertrainer Tiemo Wennrich, der zudem auch noch auf Marc Obermeier, Patrick Simeth und Lorenz Schweiger verzichten muss. Rückkehrer Christoph Griesbeck sowie Spieler aus der Zweiten und der A-Jugend sollen das Wunder schaffen.

Als „kleines Finale“ bezeichnet Hohenpoldings Spielertrainer Thomas Bachmaier die Partie in Berglern. „Lassen wir auch hier wie gegen Forstern Punkte, dann ist uns das Spitzenduo erstmal enteilt. Zumindest habe sich die personelle Situation gebessert. Außer dem Langzeitverletzten Michael Neumann sind alle Mann an Bord. Leicht angeschlagen ist noch Matthias Bauer. Der SVE muss auf Trainer Nino Filippetti verzichten. Für ihn springt Co-Trainer Marcus Balbach ein, der seiner motivierten Truppe wohl kaum mehr von der knappen Hinspielniederlage erzählen muss. Personell ist die Lage prima, der Berglerner Kader ist vollzählig.

Nicht so gut sieht es dagegen beim TuS Oberding aus. „Wir hatten acht Leute im Training“, berichtet Pressesprecher Franz Humpl. In Forstern werde ein Mix aus Erster und Zweiter auflaufen, denn neben Markus Holzmann, Tassilo Fröhlich und Florian Gerbl fehlen voraussichtlich auch noch Robin Schluttenhofer, Thomas Holzmann und Markus Bauer sowie Urlauber Michael Tischner. Forstern sinnt auf Wiedergutmachung für „unsere schwache Vorstellung aus der Hinrunde“, sagt Pressesprecher Albert Bowinzki, dessen Bruder Michael ebenso nicht spielen kann wie Manuel Graf. Die jüngsten Punkterfolge gegen Topteams wie Hohenpolding wertet Bowinzki als positiven Trend. „Uns fehlt aber momentan noch etwas das Selbstbewusstsein, Spiele für uns zu entscheiden, aber diese Sicherheit holen wir uns über konzentrierte Defensivleistungen Stück für Stück zurück. Wir haben den Abstiegskampf absolut angenommen.“

In diesem steckt auch der FC Hörgersdorf, der gegen den SC Moosen einen Sieg braucht, um den Anschluss an die Nicht-Relegationsplätze nicht zu verlieren. Obwohl der Gegner „momentan scheinbar keinen so guten Lauf hat, haben sie gerade in der Offensive brutal viel Qualität“, warnt Trainer Hans-Peter Walter, der sehr ungern an Felix Daumoser zurückdenkt. „Der hat uns im Hinspiel mit fünf Treffern alleine zerlegt.“ Walter kann auf den Kader der vergangenen Woche zurückgreifen – bis auf Rotsünder Daniel Stadler.