Das nächste Stadtderby für Klettham

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Die rot-weiße Power verkörpern auf diesem Bild Florian Simmet (M.) und Uli Hahn (r.), die sich hier gegen die Hohenpoldinger Martin Neudecker (l.) und Daniele Eibl durchsetzen. Dennoch verlor Klettham am ersten Spieltag 3:5. Seitdem geht’s bergauf. Und nun freut sich ganz Klettham auf das Stadtderby gegen Altenerding. © dominik findelsberger

Rot-Weiß wartet auf die Altenerdinger Veilchen – Isen träumt vom ersten Sieg

Landkreis – Ins zweite Derby hintereinander geht Rot-Weiß Klettham. Nach dem Sieg bei Türkgücü kann das Team von Flo Leininger nicht nur mit viel Selbstvertrauen gegen die SpVgg Altenerding auflaufen, sondern auch mit einem Vorsprung auf den direkten Rivalen von vier Punkten. „Das ist doch geil. Was gibt’s denn Schöneres, als zu schauen, wer in der Kreisklasse in der Stadt die Nase vorn hat“, fragt sich Leininger vor dem Duell. Allerdings muss er wieder aufgrund von Urlaubern personell umbauen. „Nichtsdestotrotz wollen wir unbedingt die drei Punkte holen“, sagt der Trainer der stärksten Offensivabteilung. Für Altenerdings Coach Pedro Flores-Locke ist das Spiel gegen Klettham die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Ich freue mich sehr auf die Begegnung, denn ich treffe auf alte Spieler, Fans und Freunde. Menschen, die mich beim Aufbau unterstützt haben, als Klettham in der Krise war“, erzählt der Coach der SpVgg. Wieder in der Startelf zurück sind Christoph Luberstetter und Alexander Weiher.

Andere Sorgen hat derweil der TSV Isen, der weiterhin ohne Sieg das Tabellenende ziert. „Wir gehen dennoch mit sehr viel Optimismus in dieses Spiel, wollen die ersten drei Punkte einsacken“ betont Trainer Andreas Januschkowetz. Bei ihm sind beide Torhüter wieder ins Training eingestiegen. Auch Willi Kern ist nach seiner Rot-Sperre zurück. Jedoch fehlen Andreas Oberprieler (Knieverletzung), sowie Julius Schwaiger und Patrick Mayerhofer (beide Muskelfaserriss). Mit einem Sieg hätte Isen nur noch zwei Punkte Rückstand auf Gegner FC Türkgücü Erding. Für Trainer Benji Tas ist die Ausgangslage klar: „Es kommen die harten Wochen auf uns zu. Und da sollte in Isen jetzt mal ein Zeichen gesetzt werden. Wir sind komplett und sollten auch endlich mal punkten.“

Letzte Saison noch Abstiegsrelegation, nun Platz eins. Der FC Finsing 2 macht es möglich. „Die Spieler sind etwas reifer geworden und machen nun sogar auch ein paar clevere Sachen auf dem Platz“, so formuliert es Trainer Thomas Bonnet. Gegen den FC Hohenpolding muss er auf Michael Bayer und Alexander Kindshofer verzichten. Polding hadert bislang mit dem Spielglück. „Unser Manko ist, dass wir zu einfache Tore kassieren und vorne die Kisten nicht machen“, klagt FCH-Coach Dimi Petkos. In sein Team kehrt Michael Schuster zurück. Dagegen fallen Tom Hönninger, Andi Ertl und Okan Manav verletzt aus.

Ein schweres Spiel erwartet die DJK Ottenhofen gegen den Tabellenvierten SV Eintracht Berglern. „Wir wollen uns wieder mit einem oder drei Punkten belohnen“, wünscht sich DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Hinter den Einsätzen von Nico Beykirch-Wehking, Maxi Wanninger und Sebastian Reiser stehen große Fragezeichen. Martin Wiethaus fällt sicher aus. „Wir möchten unsere Auswärtsschwäche ablegen“, sagt Berglerns Marcus Balbach.

Immer besser in Fahrt gekommen ist zuletzt der VfB Hallbergmoos 2. Doch der TuS Oberding geht als Tabellendritter favorisiert ins Duell. TuS-Pressesprecher Franz Humpl warnt: „Das ist ein schwieriges Auswärtsspiel, denn bei der Bayernliga-Reserve weiß man nie genau, wer möglicherweise alles aufläuft“. Sicher nicht auflaufen werden bei Oberding Michael Tischner (verhindert) und Urlauber Philipp Ott. Sebastian Stemmers Einsatz ist fraglich. Julian Renz aber kehrt ins Team zurück.

Nach tollem Start ist der FC Forstern bis auf Platz neun und damit nahe an die Gefahrenzone der Liga abgerutscht und seit drei Spielen ohne Sieg. Nun wartet das punktgleiche TSV Aspis Taufkirchen. „Julian Schaumeier ist der Schlüssel“, weiß Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki. „Wenn man den in den Griff bekommt, sind die absolut schlagbar“. Taufkirchen möchte nach dem Erfolg gegen Ottenhofen nachlegen. Aber Trainer Leo Balderanos warnt: „Forstern hat gute Einzelspieler. Diese gilt es auszuschalten. Es muss bei jeden mal die Post abgehen – und zwar über 90 Minuten“.

Trainerwechsel: Der TSV St. Wolfgang hat sich nach vier Punkten aus sieben Spielen von Aufstiegstrainer Harry Weiß getrennt. „Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer hat einfach nicht mehr gepasst. Auch wenn die Leistungen zuletzt noch gut waren“, sagt Abteilungsleiter Bernhard Deuschl. Nachfolger für Weiß beim Vorletzten ist Stephan Rottenwaller. Bericht folgt.