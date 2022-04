Ottenhofen erwartet Inning – Steinkirchen muss in Dorfen bestehen

Von: Tobias Fischbeck

Spannender geht es kaum. Ottenhofen und Steinkirchen sind in der A-Klasse 8 gleichauf an der Tabellenspitze, und beide stehen an diesem Wochenende vor kniffligen Aufgaben.

Tabellenführer Ottenhofen trifft FC Inning. „Es ist unser Ziel die Siegesserie fortzusetzen“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Markus Morawietz kehrt zurück. Matthias Dietrich, Andreas Lechner und Julian Jaros stehen verletzungs- und krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Aber die Inninger haben sich etwas vorgenommen: „Letztes Wochenende hat leider das Ergebnis nicht gestimmt. Trotzdem wird sehr gut trainiert, und man merkt definitiv, dass wir heiß sind, auch die Topteams zu ärgern. Das ist uns ja beim 1:0 im Hinspiel schon gelungen“, sagt Innings Spielertrainer Adrian Hahn.

Steinkirchen muss zur Dorfener Reserve. „Es macht einfach Spaß, gegen so einen Gegner zu spielen. Die sind spielerisch und läuferisch top. Vor allem die Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern macht die Mannschaft einfach stark“, weiß Steinkirchens Trainer Kosta Papantoniou. „Ob Katterloher oder Drimmel und Rachl, sie sind eh schon im Kader der Ersten und entwickeln sich gut.“ Auch Dorfens Spielertrainer Nik Jensen freut sich: „Das ist ein Top-Gegner und ein geiles Spiel. Ich erwarte eine sehr kompakte Mannschaft, die Fußball spielen will.“

Ein hoch interessantes Verfolger-Duell bestreiten St. Wolfgang und Grüntegernbach. Der Coach der Gastgeber, Harald Weiß, kann einen kompletten Kader aufbieten. Grüntegernbach kämpft dagegen weiterhin mit Verletzungssorgen. Neun Spieler fallen aus. Im Vergleich zur Vorwoche kehren Bernie Ostermaier und Simon Bauer zurück.

Auch im Abstiegskampf stehen heiße Duelle auf dem Programm. Forstern II könnte im direkten Duell mit Hörlkofen die Abstiegsplätze verlassen und den Gegner weiter nach unten hinein ziehen. „Man kann bei den Hörlkofenern nie voraussagen, wie sie gerade drauf sind. Für mich sind sie eine absolute Wundertüte“, weiß Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki. Eine Revanche für das Hinspiel fordert HSV-Coach Christoph Böning: „Die Punkte wollen wir uns zurückholen und den Anschluss ans Mittelfeld herstellen“.

Genau das kann auch Walpertskirchen II schaffen. Es geht gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Wörth 2. In der Hinrunde hat Wörth den bislang einzigen Saisonsieg gegen Walpertskirchen geholt: „Deswegen haben wir noch etwas gut zu machen. Es muss ein Sieg her“, fordert Spielertrainer Sergio Linke. 0:11 musste sich Wörth zuletzt gegen Ottenhofen geschlagen geben. „Nach der herben Schlappe hoffe ich auf eine Trotzreaktion“, macht es Wörths Abteilungsleiter Heinrich Hundsnurscher kurz.

Mit einem Heimsieg gegen Lengdorf II kann die Taufkirchener Reserve den Klassenerhalt fast schon perfekt machen. Die Lengdorfer Reserve von Volkmar Schrafen aber darf sich eigentlich keinen Ausrutscher im Kampf um den Klassenerhalt erlauben. Im Mittelfeld-Duell stehen sich Neuching und Moosen II gegenüber. Für beide geht nach oben und unten nichts mehr. fis