Das Taufkirchener Comeback

Von: Helmut Findelsberger

Immer Vollgas: BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier (r.) ist sich auch für robuste Zweikämpfe nicht zu schade. Hier testet er gerade die Stabilität von Wartenbergs Verteidiger Christian Angermaier. Foto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

Ein spannendes Fußballjahr geht für die Erdinger Kreisliga-Teams zu Ende. Nach den Tops und Flops der Saison 2022/23 befragt, sei es Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning 2, erlaubt, ein paar Wochen weiter nach hinten zu blicken auf das erfolgreiche Aufstiegsspiel und die anschließende Feier.

Erding - Das seien schon verrückte Wochen gewesen. Denn kurz zuvor war die 0:1-Niederlage im Gemeindeduell. „Dieses Spiel und damit den direkten Aufstieg zuhause vor 650 Zuschauern gegen den Nachbarn zu verlieren“, ordnete Gröber zum einen als „den Flop schlechthin“ ein. Er hielt aber dagegen, dass man erst dadurch zu diesem Wahnsinnsspiel in Schwaig vor fast 900 Zuschauern gegen den Kreisligisten Kirchdorf gekommen sei – „und vor allem zu dem, was danach an Emotionen und Feierlichkeiten abging“. Die Erfolgsserie im Neuland Kreisliga mit dem derzeit zweiten Tabellenplatz ist für Gröber die Fortsetzung der Erfolgsstory. „Dass man nun als Zweite eines Bezirksligisten keine Aufstiegsmöglichkeit hat, beschäftigt uns wenig“, stellt der 34-Jährige, der mit Moosinning und Eitting schon Bezirksliga gespielt hat, klar.

Apropos FC Eitting: Für den Tabellenvierten könnte die verzwickte Situation beim FCM noch zur Chance werden. So ist für Wolfgang Ettl, sportlicher Leiter beim FCE, „einfach top, dass wir noch auf Schlagdistanz sind“. Fünf Punkte ist man vom FCM entfernt, aber nur einen Zähler vom Drittplatzierten Allershausen. „Klar ist uns das bewusst“, sagt Ettl, stellt aber klar, „dass Moosinning nach der super Hinrunde völlig zurecht so gut dasteht“.

Die negative Begleiterscheinung der letzten Monate ist für Ettl „das enorme Verletzungspech mit teils neun langfristigen Ausfällen“. Und dazu kommt für ihn, „dass wir dennoch an der ein oder anderen Niederlage selbst schuld waren“.

„Mein Kopfballtreffer im Rückspiel gegen Eching“, das nennt Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf als eines seiner Highlights. Verständlich, denn ein Kopfball-Ungeheuer kann der 41-Jährige mit seinen 173 Zentimetern kaum sein. „Richtig top“ fand er auch, dass es nach coronabedingter Pause „wieder eine Weihnachtsfeier gab“.

Auf Enttäuschungen wollte er gar nicht groß eingehen, das trifft bei ihm wohl bei jeder Niederlage zu. Aber das 0:4 gegen Allershausen wurmte ihn besonders. „Wir hatten uns so viel vorgenommen, wollten Michael Stiller aus dem Spiel nehmen, und dann haut uns der Alte auch noch einen rein“. Mit 49 Jahren ist Allershausens Spielertrainer zweifellos der „Alterspräsident der Liga auf seiner Position“.

Für Alexander Mrowczynski was das Positivste der Hinrunde, „dass die, die da waren, immer 100 Prozent gegeben haben“. Der absolute Flop waren für den Spielertrainer des SC Kirchasch die letzten fünf Spiele mit nur einem Zähler. „Da wurden wir vom vierten auf den drittletzten Platz durchgereicht. Und jetzt müssen wir uns monatelang auf einem Relegationsplatz sehen“, sagt der Coach, kurz vor dem Abflug in den Mexiko-Urlaub. Direkt vor dieser schwarzen Serie hatte der KSC 2:1 in Walpertskirchen gewonnen. „Endlich wieder mal ein Derbysieg“, das war für Torhüter und Abteilungsleiter Maxi Bals ein Highlight.

Josef Heilmaier, Trainer des SV Walpertskirchen, nennt als einen Höhepunkt der bisherigen Saison die Busfahrt nach Hohenwart mit den Fans, „vor allem wenn du nach eineinhalb Stunden Heimfahrt einen Sieg feiern kannst“. Richtige Flops fielen Heilmaier gar nicht ein. Am negativsten blieb ihm das Pfingsthochwasser im Gedächtnis. „Ich war mit Familie ahnungslos bei schönstem Wetter am Bodensee, als der Anruf kam und vor allem das Vereinsheim unter Wasser stand“.

Der SV Eichenried hatte mit der kompletten Kreisklassenrückrunde quasi ein Dauerhoch, bevor die Kreisliga begann. Dort dauerte es bis zum vierten Spieltag, „und da war das 5:0 in Wartenberg top“, sagt Abteilungsleiter Stefan Adam. Und die Flops? „Der schwierige Start mit mehreren Wochen in der Abstiegszone und der Heimniederlage gegen Moosinning.“

„Die Entwicklung der Mannschaft und dies nicht nur sportlich und ergebnistechnisch“ ist für Thomas Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen, mit das Positivste seit seiner Rückkehr an die Vils im Sommer. „Der erste Sieg im fünften Spiel, und das unter Flutlicht, gegen Walpertskirchen“ zählt für den 33-Jährigen, der mit zehn Treffern die interne Torschützenliste anführt, auch zu den Highlights. Es sei für ihn schon was Besonderes, wenn er von Spielern nach einem Sieg hört, „dass sie sich noch nie so über drei Punkte gefreut hätten“.

Auch bei sich selbst sieht er da einen Wandel, „denn in meiner Hohenpoldinger Zeit war ich durchaus erfolgsverwöhnt“. Auch an den Rückrundenstart mit dem Sieg gegen Wartenberg und der Revanche für das 2:6 vom Saisonstart denkt Bachmaier gerne zurück. Damit ist er auch schon bei den Flops. „Dieser Reinfall hat sich bei der Generalprobe mit einem 1:6 beim A-Klassisten Oberbergkirchen bereits abgezeichnet“.

Dieses 6:2 in Taufkirchen am ersten Spieltag und das 2:1 gegen Wörth vor der Winterpause – mehr Tops sportlicher Natur konnte Pressesprecher Thomas Rademacher für seinen TSV Wartenberg nicht ausmachen. Top sieht er nach wie vor den Zusammenhalt in der Mannschaft, „das war auch in der Weihnachtsfeier zu sehen“. Mit einigen personellen Veränderungen (neuer Trainer, neuer Co, wir berichteten) geht es jetzt in die restlichen Spiele „und da werden wir alles versuchen, da unten rauszukommen“, kündigt Rademacher an.

Der SV Wörth wollte sich zum Thema Tops und Flops nicht äußern.

Die Tabelle

1. TSV Eching 16 32: 12 35

2. Moosinning II 16 31: 23 31

3. TSV Allershausen 16 26: 18 27

4. FC Eitting 16 37: 24 26

5. TSV Hohenwart 16 24: 20 25

6. FC Lengdorf 15 19: 20 24

7. Walpertskirchen 15 32: 24 23

8. FCA Unterbruck 15 31: 22 22

9. SV Eichenried 15 30: 27 20

10. BSG Taufkirchen 15 26: 34 20

11. SV Kranzberg 16 21: 28 18

12. SC Kirchasch 15 17: 30 18

13. TSV Wartenberg 16 27: 37 15

14. SV Wörth 16 14: 48 5