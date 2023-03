Das ultimative Kellerduell: FC Schwaig erwartet TSV Brunnthal

Von: Helmut Findelsberger

Zu früh gefreut hat sich vergangenen Sonntag Markus Straßer (l.). Sein vermeintlicher Führungstreffer wurde aberkannt. Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung, und am Ende unterlag der FCS gegen Grünwald 0:2. © Christian Riedel / fotografie-ri

Im zweiten Heimspiel dieser Frühjahrsrunde empfängt der FC Schwaig am Sonntag um 14 Uhr in seiner NGL-Arena den TSV Brunnthal. Wenn Vorletzter und Letzter gegeneinander spielen, trifft die Bezeichnung Kellerduell wahrlich zu.

Schwaig – „Der Rasen ist geflickt und gewalzt und wieder präpariert, so gut es geht“, erzählt Spielertrainer Ben Held. Zumindest auf dem Platz sollten die Spuren des Duells mit Grünwald beseitigt sein. Wenn er ans Geschehen vom Sonntag denkt, „muss ich mich jetzt noch aufregen“. Da geht es vor allem um den vermeintlichen Führungstreffer, der vorm Anstoß und nach langer Diskussion völlig zu Unrecht wieder annulliert worden sei. Held: „Da bist du halt einfach der Depp.“

Brunnthals Heimspiel gegen Bruckmühl fiel den Platzverhältnissen zum Opfer. Die beiden morgigen Kontrahenten sind 2021 nach nur einem Jahr Bezirksliga aufgestiegen. Während Schwaig von Beginn an oben mitmischte, schaffte Brunnthal mit einer tollen Frühjahrsrunde noch den Klassenerhalt. In den 13 Spielen wurden 28 Punkte eingefahren. Das reichte in der Abschlusstabelle noch zu Platz 11. „Da hatten wir einen kleinen Lauf“, beschreibt Trainer Raphael Schwanthaler etwas untertrieben diese Serie.

TSV Brunnthal: Top-Torjäger Klaß fällt für Rest der Saison aus

Der 38-jährige ist seit der Bezirksliga als Trainer in Brunnthal, wie der ein Jahr jüngere Held bei Schwaig, aber eben nur an der Seitenlinie. Jakob Klaß, mit sieben Treffern in 20 Spielen Brunnthals bester Schütze, wird für den Rest der Saison wohl ausfallen. „Wir wissen, dass uns bis jetzt schon Tore fehlen, da auch andere Verletzungsprobleme hatten“, bestätigt der Trainer, „aber wir werden wieder alles versuchen. In Schwaig geht es für uns darum, in der Tabelle nicht abreißen zu lassen.“

Gilt für die Sportfreunde genauso, nur dass sie mit Freising auf dem ersten Relegationsplatz punktgleich sind, Brunnthal aber acht Zähler Rückstand hat. Kadertechnisch wird es bei Schwaig keine großen Änderungen geben. Ricardo Maier und Marco Neumann kränkelten zuletzt und sind fraglich. „In punkto Aufstellung und Besetzung der Positionen wird es vielleicht die eine oder andere Überraschung geben“, deutet Held an, dem mit Mario Simak und Bilal Ibrahim zwei wichtige Akteure in der Zentrale fehlen.

Der FCS-Kader:

F. Hornof, (Fink); Jell, Neumann (?), Empl, Stich, Fichtlscherer, Wölken, Straßer, J. Hornof, Maier (?), Roth, Buchauer, M. Hones, Bartl, L. Hones, Ascher, Sommer, Held, Ndiaye, Georgakos.