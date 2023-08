Die Lengdorfer Hochzeit: Alex und Alex haben jetzt auch den gleichen Nachnamen

Von: Dieter Priglmeir

Das Brautpaar und seine Lengdorfer Fans (kniend, v. l.): Georg Empl, Bernhard Heilmeier, Tobias Lechner, Gianfranco Soave, Trauzeuge Thomas Meier, Simon Nussrainer, Michael Ortner; (mittlere Reihe) Mathias Holzner, Martin Rott, Florian Spielberger, Alexandra und Alexander Reger, Johannes Fruth, Martin Lechner; (hintere Reihe, v. l.) Florian Waxenberger, Lukas Hibler, Maxi Mayer, Stefan Lechner, Fabian Herbst, Lukas Fischer, Bastian Fischer, Florian Thieme, Moritz Holzner und Felix Fischer. © Privat

Die FCL-Kicker feiern mit ihrem Teamkollegen Alexander Reger und dessen Braut Alexandra Schwarz.

Lengdorf – Schon seit fast zehn Jahren gehen sie als „Alex & Alex“ durchs Leben. Und jetzt heißen auch noch beide Reger, denn Alexandra Schwarz (29) hat im Lengdorfer Standesamt zu ihrem Alexander „Ja“ gesagt und auch dessen Namen angenommen. Mit rund 70 Leuten, darunter viele Fußballspezl des Lengdorfer Kickers, feierten die beiden im eigenen Garten. Das große Hochzeitsfest folge kommendes Jahr nach der kirchlichen Trauung, erzählt der 34-Jährige.

Angefangen hatte alles Ende 2013 bei einer privaten Feier im „Zieglhuaba Heisl“ – ein kleiner Ort, der sich angesichts dieser Story künftig durchaus „romantisches Nest“ nennen darf. Dort jedenfalls hat Alexander Reger seine künftige Frau zum ersten Mal gesehen. Und seit 2014 sind sie nun das Duo „Alex & Alex“.

Im November vergangenen Jahres beschloss er, das Ganze mit der Verwaltungsfachwirtin auch amtlich zu machen, was „zeitlich a bisserl schwierig war“, wie der Bräutigam verrät. Denn der Abend, für den er sich entschieden hatte, war schon ziemlich zugepackt mit dem Vorabend-Check-In und einem Geburtstags-Essen bei seinem Kumpel Mathias Holzner. „Irgendwie ist mir die Zeit für den Heiratsantrag ausgegangen“, gesteht er. Wir wissen nicht, ob ihm da sein Job als Berechnungsingenieur behilflich war, aber er muss die Frage aller Fragen („Es war in unserer Küche“) dann doch recht romantisch und überzeugend rübergebracht haben. Die 36 Rosen, die er in der Hand hielt, waren vielleicht auch ganz hilfreich. Warum eigentlich 36? „Weil der Matts (Holzner) 36 wurde und ich eh unschlüssig war, wie viele ich nehmen soll.“

Nach der Trauung im Lengdorfer Standesamt wurde im Wolfganger Gasthaus Schex fein gespeist, ehe die Party im Reger-Garten stieg. Jetzt geht’s für ein paar Tage an den Gardasee und in die Toskana. „Flitterwochen light“, nennt das Alexander Reger. Für nächstes Jahr sei dann eine mehrwöchige Rundreise durch die USA geplant.

Und zwischendrin wird auch noch Fußball gespielt. Alex Reger wird wieder voll beim Kreisligisten einsteigen. Zuletzt habe er sich ein wenig zurückgehalten. Schließlich wollte er ja nicht ins Standesamt humpeln, erzählt er lachend. pir