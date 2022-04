Der Abstiegskampf steht in der Erdinger Kreisklasse im Fokus

Von: Tobias Fischbeck

Kommt ein Stürmer geflogen: Vergangene Woche unterlag Rot-Weiß Klettham (rot-schwarz) dem FC Hörgersdorf unglücklich mit 1:2 Toren. In dieser Szene bringen (v. l.) Tobi Paulus, Jonas Laschinger und RW-Kapitän Florian Simmet den Ball nicht im FCH-Tor unter. Keeper Johannes Wurzer sowie seine Vorderleute (rot-weiß, v. l.) Thomas Schmittner, Matthias Benningsfeld und Denis Prsa sowie wären hier wohl zu spät gekommen. © günter Herkner

Vier der fünf akut bedrohten Teams spielen direkt gegeneinander

Landkreis – Das Abstiegsgespenst huscht an diesem Wochenende durch die Kreisklasse. Der Spieltag steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Dabei könnten in mehreren Spielen bereits Vorentscheidungen fallen.

Das vielleicht brisanteste Spiel ist das zwischen Hörgersdorf und Isen. Mit einem Sieg auf den Golan-Höhen könnte der TSV den Abstand auf den ersten Relegationsplatz auf fünf Punkte ausbauen. Auf der anderen Seite weiß aber auch Hörgersdorfs Trainer Hans-Peter Walter um die große Chance: „Nach dem 2:1-Erfolg zuletzt gegen Klettham sind wir bis auf zwei Punkte an Isen herangerückt und könnten mit einem Sieg sogar an denen vorbei ziehen.“ Dabei kann er auf das selbe Personal zählen, wie zuletzt. „Nach sehr enttäuschenden Resultaten haben wir diese Woche viele Gespräche geführt und gut trainiert“, sagt Isens Spielertrainer Tiemo Wennrich. Er wird in den Kader zurück kehren. Außerdem hoffe er auf ein Comeback von Andreas Oberpriller. Andreas Posch dagegen fällt langfristig aus.

Das andere Abstiegs-Duell bestreiten Forstern und Buch. Mit einem Sieg gegen das immer noch sieglose Schlusslicht könnte Forstern fast schon für eine weitere Saison in der Kreisklasse planen. „Für uns steht das wichtigste Spiel der Rückrunde an. Zum einen ist es unser einzig wahres Derby – und seit Jahren heiß umkämpft. Zum anderen sind wir verdammt zu siegen“, weiß Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki.

Tabellenführer ist weiterhin der FC Moosinning II, auch wenn er zuletzt die zweite Saisonniederlage einstecken musste. Auch Gegner Rot-Weiß Klettham ist nicht gut drauf und musste sich zuletzt Hörgersdorf geschlagen geben.

Im Aufwind ist Eichenried. „Nach den zwei Siegen ist die Stimmung vor dem Spiel bei Aspis gut“, berichtet SVE-Trainer Stefan Huber. Nach dem deftigen 1:9 im Hinspiel übt sich Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos in Galgenhumor: „Den direkten Vergleich gegen Eichenried werden wir bestimmt nicht mehr gewinnen. Wir müssen defensiv sehr kompakt verteidigen und den ein oder anderen Konter effektiv ausspielen, um Eichenried vor Probleme zu stellen.“ Erblin Gashi fällt aufgrund einer Sprunggelenkverletzung aus.

Auf Rang drei liegt der FC Hohenpolding. Das Team von Thomas Bachmaier muss in Oberding ran. „Nach dem Sieg gegen den Tabellen-Ersten gehen wir mit Selbstvertrauen ins Spiel. Wir sind jetzt Verfolger des Spitzenduos und wollen den Druck weiter hochhalten“, erklärt Bachmaier. Ausfallen werden beim FCH der erkrankte Thomas Neumaier sowie die beiden verletzten Spieler Matthias Bauer und Michael Neumann.

Finsing II hat bereits acht Punkte Rückstand ans rettende Ufer. „Wir haben jetzt daheim eigentlich noch gar nichts geholt. Deswegen ist die Marschroute klar. Es braucht drei Punkte, damit wir uns vielleicht auch mal ein Sieger-Tragl kaufen können“, sagt Finsings Trainer Tomas Bonnet. Ihm steht für das Spiel gegen Moosen der komplette Kader zur Verfügung.