Schwaig müht sich vergeblich gegen eiskalten VfB

Kein Durchkommen: Vergeblich versucht sich hier Lucas Hones (schwarzes Trikot) gegen Forstinnings Mustapha Sillah durchzusetzen. © SRO EBERSBERG

Nach dem Heimsieg gegen den TuS Holzkirchen wollte der FC Schwaig in Forstinning nachlegen. Doch der Gastgeber nutzte seine Torchancen konsequenter und gewann 2:1 (2:0).

Schwaig – Schwaig begann schwungvoll, setzte die Gastgeber unter Druck, bekam aber bereits in der 6. Minute einen ersten Nackenschlag. Die Gastgeber fingen einen Vertikalpass ab, spielten den Ball schnell nach vorne an den Strafraum zu Korbinian Hollerieth, dessen Schuss aus 14 Metern abgefälscht wurde. Die Kugel trudelte quer durch den Strafraum Richtung langer Pfosten, und Abdelilah Erraji schob aus spitzem Winkel zum frühen 1:0 für den Aufsteiger ein.

Diese Führung spielte der Elf von Trainer Ivica Coric voll in die Karten. Die Gastgeber standen massiv in der Abwehr und setzten mit ihren schnellen Offensivspielern auf Konter. In der 30. Minute bekam Lucas Hones den Ellbogen von Mustapha Sillah ins Gesicht, und Schiedsrichter Patrick Meixner entschied auf Freistoß für Schwaig. Zwar jagte Tobi Bartl den Ball in die Mauer, doch Bilal Ibrahim bediente daraufhin Hones, dessen Volleyschuss Torwart Marko Susac glänzend parierte. Beim Abpraller hatte Ascher Pech, denn der Ball versprang leicht, sodass ein Verteidiger das Leder nach vorne auf Mohamed Al Hosaini spielen konnte. Forstinnings Flügelstürmer ging noch ein paar Meter, ehe er steil in die Spitze auf Dominik Damjanovic spielte. Dieser ließ FCS-Keeper Franz Hornof aus 16 Metern Entfernung keine Abwehrmöglichkeit.

In der 42. Minute hatte Schwaig die große Chance zum Anschlusstreffer. Mario Simak spielte mit einem tollen Pass Ascher frei, der die Kugel schön mitnahm, aber aus sieben Metern an Torwart Marko Susac scheiterte. Eine Minute später unterlief Susac eine Ecke von der linken Seite. Der Ball fiel Markus Straßer vor die Füße fiel, der aber so überrascht war, dass sein Volleyschuss aus sieben Metern am Tor vorbeiging.

Die erste Chance in der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber. Nach einem schönen Pass von Damjanovic kam Al Hosaini an den Ball, der aber aus acht Metern rechts am Tor vorbeischoss. In der 52. Minute setzte Leon Roth auf dem linken Flügel Bartl ein, dessen scharfen Pass in die Mitte sowohl Vincent Sommer als auch am langen Pfosten Ascher um Haaresbreite verpassten.

Drei Minuten später legte Ascher einen Pass von Ibrahim auf Straßer ab. Dessen Schuss 16 Metern parierte Susac. Auf dem Posten war der VfB-Keeper auch nach einer Ecke und einem Schuss von Mario Simak aufs kurze Eck.

Schwaig lief die Zeit davon. In der 88. Minute spielte Vincent auf den eingewechselten Ben Held, der sich um seinen Gegenspieler drehte und aus 20 Metern abzog. Wieder war Susac zur Stelle. In der Nachspielzeit war aber auch er machtlos. Einen weiten Flankenball von Tobi Jell nahm Sommer volley und traf zum 1:2 ins lange Eck. Noch waren zwei Minuten zu spielen. In der letzten Minute entschied Schiedsrichter Meixner noch einmal auf Freistoß für Schwaig, aber Held verfehlte bei seinem Kracher aus 25 Metern den linken Pfosten um wenige Zentimeter.