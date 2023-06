„Der Druck liegt bei der BSG“

Von: Helmut Findelsberger

So wollen sie auch heute jubeln: Durch den 3:1-Sieg gegen den SV Wörth verhinderten die BSG-Kicker den direkten Abstieg aus der Kreisliga. Nun soll in Langenpreising ein Sieg gegen den FC Moosburg her. © Dominik Findelsberger

Die BSG Taufkirchen will die Klasse halten, der FC Moosburg sieht’s locker.

Taufkirchen – Die BSG Taufkirchen muss ihren Platz in der Kreisliga verteidigen, und der FC Moosburg möchte rauf. Dies ist die Ausgangslage vor dem Relegationsspiel, das in Langenpreising am heutigen Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen wird.

Entscheidet ein solches Spiel darüber, ob eine Saison gut oder schlecht gelaufen ist? Taufkirchens Spielertrainer Thomas Bachmaier sieht das so: .„Wenn du immer vorne dabei warst und dann den Aufstieg in diesem einen Spiel nicht schaffst, ist es dennoch eine super Saison. Wenn du aber nach so einem Spiel absteigen musst, ist eine Saison natürlich alles andere als gut“, gibt er zu.

Mario Sinicki, der Trainer des FC Moosburg, pflichtet ihm bei. „Und ich habe das meinen Burschen auch deutlich gemacht, dass Taufkirchen viel mehr zu verlieren hat“, erzählt er. „Die BSG hat sicher mehr Druck, die Kreisklasse wäre für die schon brutal“, ist er überzeugt.

Beide Chefs sind sehr erfahren, was Relegation betrifft. „Für mich ist es die siebte“, hat der 33-jährige Bachmaier überschlagen. „Im BSG-Nachwuchs, zu Studienzeiten dreimal vergeblich mit dem FSV Bayreuth in Landes- und Bezirksliga, dann zweimal mit der BSG, und da gelang der Aufstieg in die Bezirksliga“. Mit Hohenpolding schaffte er es auf direktem Weg in die Kreisklasse.

„Recht viel weniger werden es bei mir als Trainer und Spieler auch nicht sein“, schätzt Sinicki. Der 53-Jährige war viele Jahre Torhüter des Landesligisten SE Freising. Beim FCM war er von 2008 bis 2014 Trainer, schaffte dort auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisliga, und drei Jahre später ging es über die Relegation in die Bezirksliga.

Nach zwei Abstiegen hintereinander ist der FCM in der Kreisklasse 3 gelandet. Mario Sinicki übernahm den Neuaufbau, nachdem er zuvor in seiner vierten Saison mit dem FC Langengeisling den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hatte.

„Nach Rang fünf in der ersten Saison war uns schon bewusst, dass wir heuer vorne mitspielen werden, wenn’s gut läuft.“ Es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Am drittletzten Spieltag gewann der FCM beim direkten Konkurrenten Vötting und übernahm Platz eins. Es folgte aber ein Remis zuhause gegen Nandlstadt, und da half auch das 6:2-Schützenfest in Hörgertshausen nicht mehr.

„Wir hatten schon mal 13, 14 Leute zu ersetzen und können schon hochzufrieden sein“, betont Sinicki. „In Vötting waren unsere Fans in der Überzahl“, und auch diesmal rechnet er mit sehr großer Unterstützung.

Optimistisch ist aber auch Bachmaier: „Der Kader ist fast komplett, ein Bus für Mannschaft mit Anhang sowie AH und Zweite ist gebucht, und auch so werden uns sicher viele Fans unterstützen.“ Tipp: 1:0 für die BSG