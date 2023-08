Erdinger Kreisklasse: Der Favorit greift mit Verspätung ein

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Ein hartes Stück Arbeit wartet auf den FC Herzogstadt mit Torwart Florian Leininger (l.) und Nico Emmes (r.) im ersten Heimspiel der Fusions-Geschichte gegen den FC Hohenpolding. © dominik findelsberger

Wartenberg, das zum Auftakt spielfrei war, trifft jetzt auf Oberding

Landkreis – Eine Woche länger als die Konkurrenz hatte Absteiger TSV Wartenberg Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Jetzt wird’s ernst gegen den TuS Oberding. „In der Vorbereitung wurde intensiv gearbeitet und auch neue Elemente ins Spiel gebracht, die wir von Anfang an einfließen lassen möchten“, berichtet TSV-Pressesprecher Thomas Rademacher. Wartenberg wird voll dagegenhalten müssen, das ist ihm bewusst, „denn mit Oberding erwartet uns ein kampfstarker Gegner, der letzte Woche unglücklich verloren hat und somit die ersten Punkte einfahren will“. Verzichten muss der TSV noch auf den verletzten Michael Reischl. Der TuS wird das Spiel vermutlich mit dem Messer zwischen den Zähnen angehen. Das deutet Pressesprecher Franz Humpl zumindest an: „Nach der unnötigen und unglücklichen Niederlage gegen Herzogstadt wird es in Wartenberg ein Kampfspiel. Wartenberg ist Favorit, aber wir werden voll dagegenhalten“, verspricht Humpl. Julian Renz, der zuletzt beruflich verhindert war, wird wieder einsatzbereit sein.

Dass der FC Türkgücü Erding neben Wartenberg zu den ganz heißen Eisen gehört, hat er beim 2:2 gegen die BSG Taufkirchen bewiesen. Nun ist man bei Aufsteiger FC Langengeisling 2 eindeutig in der Favoritenrolle. Das weiß auch Geislings Aufstiegs-Coach Sebastian Held. „Das ist für uns ein ganz schwieriger Gegner, weil sie einer der Favoriten um den Aufstieg sind. Ich habe sie im letzten Spiel beobachtet und kenne die Stärken“, betont er. „Unsere Niederlage in Forstern geht absolut in Ordnung. Um in der Kreisklasse zu bestehen, müssen wir in allen Belangen mehr machen.“ Bei den Geislingern wird Neuzugang Oliver Kluth nach seinem Urlaub in den Kader zurück kehren. Erdings Trainer Benji Tas trifft mit Held auf einen alten Bekannten. „Es geht gegen meinen ehemaligen Kreisauswahl-Trainer, und ich freue mich schon drauf“, sagt er. „Wir müssen zu hundert Prozent konzentriert sein, das ist uns bewusst“, sagt Tas, der mit seiner Mannschaft die ersten drei Punkte holen möchte. Eren Yildiz und Deniz Sari haben sich in den Urlaub verabschiedet, daher wird der Türkgücü-Kader dünner.

Mit einem Sieg in Oberding hat der neu-formierte FC Herzogstadt gezeigt, dass man mit ihm rechnen muss. Nun wartet im ersten Heimspiel der Fusions-Geschichte der FC Hohenpolding. „Das wollen wir natürlich erfolgreich gestalten. Wir haben gegen Hohenpolding aus der letzten Saison noch etwas gut zu machen“, sagt Erdings Trainer Florian Leininger nach zuletzt zwei Kletthamer Punktspiel-Niederlagen gegen den FCH. Außer Florian Simmet und Emil Schwarz ist der Kader komplett. „Wir erwarten einen Gegner auf Augenhöhe“, weiß Hohenpoldings Trainer Malte Keding. Zwar steht Maxi Nitzl wieder zu Verfügung, dafür fehlt urlaubsbedingt Daniele Eibl.

Zwei Verlierer des ersten Spieltags stehen sich mit dem TSV St. Wolfgang und dem SV Eintracht Berglern gegenüber. „Nach den verschenkten drei Punkten sind wir auf Wiedergutmachung aus. Wir wollen dieses mal über die ganze Distanz eine gute Leistung liefern“, sagt TSV-Trainer Slobo Jezildjic, der wieder auf seine Urlaubsrückkehrer bauen kann. „Leider hatten wir nicht den gewünschten Auftakt. Trotzdem haben wir eine unglaublich geile Truppe“, sagt Berglerns Trainer Florian Leiner. Verzichten muss er auf Kapitän Andi Bauer, dafür ist Fabian Taunmann wieder zurück.

Die Spiele, unsere Tipps

FC Hörgersdorf - FC Forstern Fr. 18:30

BSG Taufkirchen - DJK Ottenhofen Fr. 20:00

Langengeisling II - Türkgücü 0:2 Sa. 16:00

TSV Wartenberg - Oberding 2:1 So. 15:00

Herzogstadt - Hohenpolding 2:0 So. 15:00

St. Wolfgang - SVE Berglern 1:2 So. 15:00