Der Gipfelsturm des FC Forstern

Training und traumhafte Aussicht: In Golling bei Salzburg schwitzten (hi., v. l.) Viola Leibold, Katia Ludwig, Tilly Ford (Athletiktrainerin), Lena Greimel, Julia Deißenböck, Lily Koch, Sophie Daumoser, Sebastian Wiese, Johanna Stadler, Franzi Stimmer, Helena Altenweger, Jacqueline Wilhelm, (vo., v. l.) Hannah Baumann, Lucia Ruiz Rojas, Emily Kirsch, Marie Delles, Julia Ruckdeschel, Vera Funk, Alina Jungwirth, Anita Wimmer, Vroni Auer und Vanessa Meingaßner. FK Erfolgreiches Trainingslager Fast 20 Ausfälle © privat

Die Bayernliga-Fußballerinnen wollen nach oben, die Zweite hat den Spaß im Fokus

Forstern – Endlich ertönt der Anpfiff für die Fußballerinnen des FC Forstern, die mit einem Heimspiel-Wochenende in die Punktrunde starten. Während die Bayernliga-Mannschaft bereits am Samstag (18 Uhr) den Landesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth empfängt, tritt die Zweite am Sonntag an. Ab 11 Uhr erwartet das Team die Reserve von Stern München.

Mit dabei sind einige neue Gesichter. Denn: Gleich fünf Spielerinnen aus der letzt-jährigen U17 gehören zum Kader der ersten Mannschaft, während zwei weitere für die Zweite auflaufen. Welch großes Talent in den jungen Kickerinnen steckt, stellten sie in der vergangenen Saison unter Beweis. Denn nach der Meisterschaft und den erfolgreichen Aufstiegsspielen darf Forsterns U17 künftig Bundesliga-Luft schnuppern.

Ambitioniert sind auch die Vorhaben der Ersten. „Das Saisonziel ist in jedem Fall, unter die ersten Drei zu kommen und dann zu schauen, wie sich die Liga entwickelt“, erklärt Trainer Sebastian Wiese, der besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der jungen Akteurinnen legt. In der Vorbereitung stand neben der Fitness die Arbeit an einer neuen Taktik auf der Agenda. „Vor allem das Trainingslager in Österreich hat uns noch mal geholfen“, sagt Wiese.

„Konsequent und am Ende im Ergebnis auch verdient“ seien die Erfolge in den ersten beiden Testspielen gewesen. Und beim 1:3 gegen den Regionalligisten aus Neuen-stein waren es individuelle Fehler, die zur Niederlage geführt hätten. Nach zwei Siegen folgte der Einzug ins Verbandspokal-Viertelfinale.

Doch nun geht es am Wo-chenende erst mal darum, als Favorit drei Punkte zu holen. „Auch im letzten Jahr sind wir gegen einen Aufsteiger gestartet und haben uns sehr schwergetan“, erinnert sich der FCF-Coach. Als „schwer einzuschätzen“ empfindet der 39-Jährige die Gäste aus Fürth, die zuletzt im Derby gegen die Zweite des 1. FC Nürnberg aus dem Verbandspokal ausgeschieden sind.

Neben den weiterhin ausfallenden Anita Wimmer und Viola Leibold muss Wiese zusätzlich auf sieben Frauen verzichten. Trotzdem wird er eine starke erste Elf auf den Rasen schicken, verspricht er. Und man ist ja heimstark: „Wir waren im vergangenen Jahr zuhause sehr schwer zu bespielen und zu schlagen. Das wollen wir auch dieses Jahr wieder zeigen.“

Für die Zweite steht das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainerteam Suheyp Trabelsi/Christoph Müller an. In der neuen Saison erhofft sich Trabelsi, weiterhin „attraktiven und offensiven Fußball zu spielen und den Mädels Freude am Fußball zu bereiten“. Bisher zeigte die Elf „super Vorbereitungsspiele“, doch einige Parten wurden auch kurzfristig abgesagt. Zu den zwei deutlichen 7:0-Siegen gegen Vilslern und Grafing kam ein 2:1-Erfolg gegen den FC Ergolding. Und als „Krönung“ bestritt das Team einen internen Härtetest ge-gen die eigene U17 (1:2).

Doch kurz vor dem Auftakt plagen den 27-jährigen Coach Personalsorgen. Zu den drei Langzeitverletzten Julia Finsterwald, Katharina Obermair und Sophie Singer kommen ganze 16 weitere Absagen hinzu. Besonders schmerzt dabei das Fehlen von Kapitänin Sofia Baum-gartner, doch in der ersten Elf werden laut Trabelsi einige gestandene Landesligaspielerinnen zu finden sein. Die Gäste sieht er als einen Anwärter auf den Meisterschaftstitel. Es werde also zum Auftakt „ein absoluter Kracher“.

Franziska Kugler