Den Anruf hätte sich die SG Kirchasch sparen können

Wir gratulieren den Fußballerinnen der SG Eittingermoos/Eichenfeld zum Klassenerhalt in der Kreisliga – allerdings nicht dazu, wie sie es geschafft haben.

Trainer Michael Hillebrand wird uns da sicher widersprechen. Aber nur weil der FC Moosinning theoretisch den Neun-Punkt-Rückstand noch aufholen kann. Nicht wegen des Umstands, dass sein Punktekonto dank zweier Sportgerichtsurteile von vier auf zehn Punkte angewachsen ist, „denn da bin ich auch nicht glücklich drüber“, räumt der Coach ein.

Er wird uns noch erklären, warum er für den FCM keine Gnade kannte und die SG Kirchasch/Walpertskirchen ins offene Messer laufen ließ.

Vor allem die SG Kirchasch ist stocksauer. „Ich bin seit sechs Jahren Sportliche Leiterin“, sagt Nicole Gartner, „aber so etwas ist mir noch nie passiert.“ Sie denkt zurück an jenen Freitag, als sie Hillebrand kontaktierte. „Wir hatten so viele Corona-Kontaktpersonen und sonstige Kranke, dass ich um eine Spielverlegung gebeten habe.“ Natürlich sei das sehr kurzfristig gewesen, „aber Corona kannst du halt nicht planen“. Also habe sie in Eittingermoos angerufen. „Herr Hillebrand hatte vollstes Verständnis. ,Gesundheit geht vor‘, hat er gesagt.“ Das Thema war für die Kirchascherin erledigt, „auch wenn wir noch keinen Termin vereinbart hatten“.

Eine Woche später meldete sich Birgt Schauer. Die BFV-Spielleiterin ist bekannt dafür, dass sie den Vereinen so gut wie alles ermöglicht, wenn alle Beteiligten damit zufrieden sind. In diesem Fall allerdings wollte die SG Eittingermoos/Eichenfeld nichts mehr von einer Spielverlegung wissen. Also musste Schauer PCR-Nachweise aus Kirchasch verlangen. Gartner konnte mühelos vier Fälle aufführen, die Nachweise waren allerdings vom Montag darauf. „Von den Kontaktpersonen haben sich nämlich tatsächlich viele angesteckt“, sagt Gartner. In der jetzigen Situation brachte ihr das aber gar nichts. Der Fall kam vors Sportgericht. Spiel verloren, 40 Euro Strafe und 27 Euro Verwaltungsgebühr. „Ich finde es traurig und unsportlich“, sagt Gartner, deren Team sich noch Aufstiegschancen ausgerechnet hatte. Jetzt sei die Luft raus. Sie ist enttäuscht vom gegnerischen Trainer („Wenn er es mir gleich gesagt hätte, wären wir notfalls mit zehn Leuten gekommen“), aber auch vom Sportgericht, das nicht mal eine Stellungnahme von ihr wollte. „Aber ich hätte ja sowieso nichts auf der Hand. Künftig lasse ich mir Zusagen schriftlich bestätigen.“

Zur Ehrenrettung Hillebrands sei aber gesagt: Das Gespräch mit Gartner bestreitet er gar nicht. „Der Grüne Tisch gehört grundsätzlich nicht in unsere Ligen. Entscheidungen sollen auf dem Rasen fallen“, sagt er und erzählt von den Spielverlegungen, denen er bereits in dieser Saison zugestimmt hat. „Der FC Schwaig hat es mit dem Vereinsausflug zum Landesliga-Spiel der Herren begründet. Ich fand das super, habe ihnen das wirklich gegönnt.“ Aber dann habe er auf etlichen Insta-Posts gesehen, wie viele Schwaiger Spielerinnen an diesem Tag etwas anderes gemacht haben und dass die Top-Stürmerin im Urlaub war. „Im Nachholspiel haben sie uns dann 12:0 abgeschossen“, erzählt Hillebrand. Es war zwar nur ein 8:0 – aber die Botschaft ist angekommen. Auch von der Anfrage des FCA Unterbruck fühlte sich Hillebrand im Nachhinein veralbert. „Die hatten dann sogar noch drei Leute auf der Ersatzbank.“

Hinzu käme, so Hillebrand, „dass ich bei Ausweichterminen unter der Woche keine Mannschaft hätte. Für die einen ist 19 Uhr zu früh, für die anderen 20 Uhr zu spät, weil sie am nächsten Tag wieder früh raus müssen“. Also gibt es für den SGE-Trainer nur eine Lösung, „nämlich die, die der BFV vorschlägt“ – weshalb auch der FC Moosinning beim härtesten Konkurrenten auf Granit biss.

Der FCM ist ohnehin der Pechvogel der Saison. Ein Spiel hatte man bisher gewonnen, ausgerechnet gegen die SG Lengdorf/Hörgersdorf, die sich noch vor der Winterpause aus dem Spielbetrieb zurückzog und mit dem TSV St. Wolfgang eine neue SG gründete – „in der gleichen Liga, in der gleichen Saison. Ich glaube eigentlich nicht, dass das überhaupt geht“, zweifelt Daniel Steingasser, Trainer des FC Moosinning. dessen Spiel gegen Eittingermoos/Eichenfeld auch durchs Sportgericht verloren ging. Hillebrand habe hier aber mit offenen Karten gespielt, betont Steingasser, der die strenge Corona-Regelung kritisiert. „Der BFV will offenbar, dass Leute krank spielen“, wobei er Spielgruppenleiterin Schauer von dieser Kritik rausnehmen wolle, weil sie stets für Lösungen offen sei. Schauer selbst sagt aber auch, dass die Kreisliga mit ihren elf Mannschaften schon der Problemfall in den Ligen der Region sei. „Ich hoffe, wir haben jetzt den Peak überwunden.“

Der SG Kirchasch und dem FC Moosinning hilft das freilich nicht mehr viel. Die einen werden nicht aufsteigen (was aber nicht allein an den drei Punkten lag, sondern an zuletzt schlechten Spielen), die anderen müssen wohl in die Kreisklasse runter. Bleibt noch Hillebrands Feststellung, „dass ich nie beim BFV insistiert habe und auch nicht um eine Stellungnahme gebeten wurde. Das Urteil kommt vom Sportgericht und nicht von unserem Verein.“ Und außerdem wolle er solche Punkte am Grünen Tisch gar nicht. „ Da steige ich lieber ab“, betont er.

Nein, lieber SGE-Coach, das wäre zu viel verlangt. Aber ein Spiel zwischen dem Neunt- und Zehntplazierten (also Eittingermoos gegen Moosinning) würde uns auch heute noch gefallen. Das Hinspiel endete übrigens 3:3. Es war ein tolles Spiel ohne Verlierer. Diese Geschichte hat ausnahmslos Verlierer.