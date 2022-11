Der FC Moosinning und der richtige Ton des Stadionsprechers

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © hep

Der Mann am Mikro sollte DJ und Diplomat sein oder einfach nur nüchtern Aufstellung und Torschützen durchgeben. Der FC Moosinning erlebte in Rosenheim, wie jemand seine Rolle übertrieb.

Fünf Minuten zuvor wurde er angespuckt, und jetzt bekam der Moosinninger Stürmer Maxi Lechner bei der Auswechslung auch das noch mit auf den Weg: „Es geht die Nummer 11 bei Moosinning, die schon früher vom Platz hätte fliegen müssen.“ Und alle haben es gehört, denn es kam vom Stadionsprecher des SB DJK Rosenheim. Der hatte schon vorher die Stimmung angeheizt, wie FCM-Chef Karl Thumbs erzählt.

Blöderweise hatte der Mann dafür nicht nur ein Mikrofon, sondern auch noch die BFV-App, über die er Sätze tickerte wie: „Die Gäste spielen bisher wie eine Hackertruppe.“

Sorry, aber so etwas sind wir im Landkreis nicht gewohnt. Klar, auch bei uns sagt der Stadionsprecher die Tore des Gegners eher mit der müden Begeisterung eines Münchner Trambahnfahrers an. Aber ansonsten hält er sich zurück. Ausreißer sind selten. Altenerdings langjährigem Fußballchef Hans Balbach ist mal bei einem Gegentreffer der Gaul durchgegangen, als er ins Mikrofon rief: „Schiri, Abseits war’s!“ Das fand nicht mal der legendäre und viel zu früh verstorbene Gerhard Brülbeck lustig, der sonst Zwistigkeiten souverän weggelächelt hat.

Noch grantiger reagierte der Referee beim Eishockey, als der Erdinger Stadionsprecher eine Zeitstrafe so durchsagte: „Der Schiedsrichter meint, dass das ein Foul gewesen ist.“ Darauf kam der Referee auf ihn zugeschossen: „Du sagst das an, was ich dir sage. Sonst bist du raus!“

Raus beziehungsweise ohne Mikrofon war übrigens heuer schon Finsings Thomas Bonnet – übrigens auch im Spiel gegen Rosenheim. Die Technik war ausgefallen, also versuchte es der gute Mann unplugged. Unterm Tribünendachstehend schrie er die Aufstellung durchs Stadion. „Eine Minute lang hat er es probiert – und dann aufgegeben“, erzählt Robert Hartmann lachend.

Mit der Technik schlägt sich auch Franz „Hacky“ Dellel rum, seit 1995 Stadionsprecher beim TSV Wartenberg. Damals wurden an den Flutlichtmasten Lautsprecher montiert, und das Kabel von dort 25 Meter in den Geräteraum bis zum Sportheim in die Erde eingebuddelt. „Er musste also für die Durchsagen immer in den Geräteraum zurückeilen“, erinnert sich Pressesprecher Thomas Rademacher und lobt den akribischen Mann. Vor Spielen gegen griechische oder türkische Mannschaften bereitet sich Dellel zuhause vor. Und den Namen des besten Attachinger Stürmers kann er schon im Schlaf: Imouroine Ouro-Agouda.

Aber das ist schon eine Krux mit den Namen. Und das geht auch den Profis so. Der Stadionsprecher im Olympiastadion, so erinnert sich der Oberdinger Tom Forster, kündigte mal statt der Chicago Bears die Chicago Beers an. Und als der Eichenrieder Jeremy Bauer letztens eingewechselt wurde, vermeldete das der Walpertskirchener Sprecher so: „Mit der Nummer 16 kommt….“ Lange Pause. „...Kerstin Bauer.“ Seitdem trage der Eichenrieder Fußballer den Spitznamen Kerstin, wie uns Stefan Huber erzählt. Der ist beim SVE nicht nur Vorsitzender, sondern auch Stadionsprecher. Vergangenes Wochenende setzte er gleich dreimal zur Begrüßung an. „Beim ersten Mal wurde ich unterbrochen vom 1:0, beim zweiten Mal vom 2:0. Beim dritten Mal hat es geklappt.“

Wen so etwas niemals aus der Ruhe bringen würde? Definitiv den Ottenhofener Stadionsprecher, der seit vielen Jahren unter seinem Künstlernamen „Gieb“ seinen Job souverän erledigt. Kann bloß sein, dass es wegen eines zu lustigen Abends zuvor zu einer „ungeklärten Dienstabwesenheit“ kommt, wie das Abteilungsleiter Benjamin Settles augenzwinkernd nennt. Aber das sieht man dem guten Mann nach, der offenbar ein gutes Gespür für die richtige Musik hat. „Der haut dann schon mal einen deutschen Schlager rein und schafft es so, dass die Zuschauer noch auf eine oder zwei Halbe mehr bleiben.“

Die richtige Musik – das ist ohnehin eine Wissenschaft für sich, mit der wir uns nächste Woche befassen wollen. Denn: Auf den richtigen Ton kommt es an. Schöne Grüße nach Rosenheim.