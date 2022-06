Der Meister schlägt den Doch-Nicht-Absteiger: Derbysieg für Schwaiger Frauen

Bezirksliga, wir kommen! Die Schwaiger Frauen und das Trainerteam feierten bereits letzte Woche die Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die Bezirksliga. © Rainer Hellinger

Im letzten Saisonspiel haben die Fußballerinnen des FC Schwaig im Derby gegen den FC Moosinning knapp mit 2:1 (2:0) Toren gewonnen.

Schwaig – Da Schwaig aber bereits vor der Partie Meister war, und der eigentliche Absteiger Moosinning durch den Rückzug der SG Eichenfeld/Eittingermoos den Verbleib in der Kreisliga sicher hatte, war tabellarisch die große Spannung nicht mehr vorhanden. Trotzdem wollten beide Teams sich mit einem Sieg im Derby von ihren Fans verabschieden.

Schwaigs Trainer Manfred Buchhauser rotierte dieses Mal kräftig und brachte einige Spielerinnen von Anfang an, die sonst eher im zweiten Glied stehen. In der 11. Minute traf Lola Ascher nach einer Ecke von Emily Grimes aus zehn Metern Entfernung nur den Pfosten. Nach einem Foul an Grimes entschied der souveräne Schiedsrichter Benedikt Klingbeil in der 29. Minute auf Strafstoß für Schwaig, den Torhüterin Anna Leitmann in ihrem Abschiedsspiel souverän zur 1:0-Führung verwandelte.

Sieben Minuten später wurde Ascher im Strafraum gelegt, und Gözde Köse erhöhte aus elf Metern zum 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Gäste aber doch noch zu einer Chance, doch den Schuss aus 16 Metern parierte Leitmann glänzend.

Fehler in Schwaiger Abwehr führt zum Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel spielte Vroni Rupprecht einen schönen Pass in die Tiefe auf die eingewechselte Nadine Kutscher, doch Torhüterin Kathrin Lehrhuber verhinderte mit einer tollen Parade das 3:0. Auf der Gegenseite nutzte Franziska Kneidinger einen Fehler in der Schwaiger Abwehr und verkürzte aus fünf Metern auf 1:2.

Wenige Minuten später hatten die Moosinningerinnen Pech als Franziska Schindlbeck mit einem schönen Schuss an der Querlatte scheiterte. Ebenso nur Aluminium traf kurze Zeit später Rupprecht mit einem Knaller aus rund zwölf Metern. Von der Unterkante der Latte sprang die Kugel ins Feld zurück.

So blieb es am Ende beim knappen Heimsieg für den Meister. Im Anschluss feierten beide Teams noch gemeinsam. Die einen die Meisterschaft und die anderen den Klassenerhalt. Ein würdiger Saisonabschluss für Schwaig und Moosinning.