TSV Grüntegernbach II lässt es in 22 Spielen 126 Mal krachen

Die „Bibe Buam“ sind Meister: Das Team von Trainer Franz Biebl feiert den Titel und den Aufstieg in die B-Klasse. © Verein

Mit einem deutlichen 8:2-Heimsieg hat der TSV Grüntegernbach 2 seine starke Saison in der C-Klasse 5 gekrönt.

Grüntegernbach – Als Meister stand der TSV bereits fest, aber laut Pressesprecher Andreas Dengl sei es trotzdem „der perfekte Saisonabschluss“ gewesen. Dieser wurde anschließend auch ausgiebig gefeiert.

„Direkt nach dem Spiel gab es eine Feier auf dem Platz und danach Sau vom Grill am Vereinsheim. Da haben wir mit der Showtanzgruppe Members of Dance bis in die Morgenstunden gefeiert“, erzählt Dengl. „Am Sonntag ging es mittags aufs Brauereifest in Loh und am Abend für einige Spieler noch zum Holzlandvolksfest in Hohenpolding. Am Pfingstmontag gab es dann noch ein gemütliches Abschluss-Frühschoppen beim Wagner Wirt in Wasentegernbach.“

Ein entscheidender Grund für die erfolgreiche Saison sei der starke Zusammenhalt gewesen. „Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft, jeder hat mitgezogen, und wenn mal Not am Mann war, haben alte verdiente Spieler ausgeholfen“, schwärmt Dengl. „Einen riesigen Beitrag hat auch unser Trainer Franz Biebl geleistet. Unser Dank zeigt sich unter anderem an unseren Meistershirts mit dem Motto ,Bibe Buam Meister 2023’. Aber auch der Trainer der Ersten, Alex Beintvogel, hat die Zweite immer sehr unterstützt.“

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die starke Offensive des TSV, die in 22 Spielen 126 Tore erzielt hat. 47 davon gingen auf das Konto von Rupert Fink, der mit großem Abstand Torschützenkönig der Liga wurde. Auch im letzten Spiel war der Stürmer dreimal erfolgreich. Gleichzeitig stand man aber auch hinten stabil und stellte die zweitbeste Defensive.

Die Vorgabe für die kommende Saison ist klar definiert: „Ziel ist definitiv der Klassenerhalt, alles andere ergibt sich dann. Wir wollen junge Spieler integrieren, eine Basis für die Erste schaffen und natürlich die Stimmung und den Spaß aus dieser Saison beibehalten“, sagt Dengl. Passend dazu ist, dass kein Spieler aufhört. Nur einige der älteren Spieler wollen etwas kürzertreten. Auch Trainer Biebl hat bereits um ein Jahr verlängert. Der TSV geht somit gut gerüstet in die neue Saison in der B-Klasse.

LUKAS CHRISTOFORI