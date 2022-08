Lengdorfs Motor brummt diesmal von außen

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Gegen seinen Ex-Verein will Manuel Gröber (l.) auch am Sonntag jubeln. Neun Punkte hat er mit dem FCM schon geholt. F.: CR © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FC Lengdorf muss auf Rotsünder Soave verzichten. Der SV Walpertskirchen will seinen ersten Sieg gegen Eitting.

Erding – Er mag ja schon 40 Jahre alt sein, aber ein Spiel ohne Franco Soave im Lengdorfer Mittelfeld kann man sich nur schwer vorstellen. In der Partie beim FC Moosinning 2 fehlt er nun rotgesperrt. Auf die Frage, wer denn dann das Lengdorfer Spiel ankurbelt, antwortet er gelassen: „Ich kann auch vom Spielfeldrand aus laut sein.“ Dann fügt er hinzu. „Die Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt.“

Allerdings nicht auf die von Martin Rott, der sich beim Abschlusstraining fünf Minuten vor dem Ende eine Knöchelverletzung zugezogen hat. „Das schaut gar nicht gut aus“., meint Soave. Die Diagnose stehe aber noch aus. Dafür kehrt aber Bernhard Heilmeier nach seinen Flitterwochen wieder zurück in den Kader. Auch Simon Nußrainer wird wieder dabei sein – vermutlich sogar in der Startelf. „Simon war nur eine Woche weg, aber vorher bei nahezu jedem Training. Da habe ich keine Bedenken“, sagt Soave, der sich auf die Partie freut. „Das wird ein heißer Tanz, geiler Platz, geile Atmosphäre.“

Den FCM hält er für einen „qualitativ hochwertigen“ Aufsteiger mit feinen Kickern wie Manuel Gröber oder Marco Esposito. „Wir fahren da keineswegs als Favorit hin. Ich könnte mit einem Punkt leben.“ Erstmals im Kader wird Fabian Herbst sein, ein 23-jähriges Talent, das nach einigen Monaten auf Bali nun ins Kreisliga-Team reinschnuppert.

Beim FC Moosinning fällt Alexander Hofmeister aus. „Bei ihm hat im Abschlusstraining die Wade zugemacht“, sagt Spielertrainer Benedikt Thumbs, der auch noch um den Einsatz von Stefan Erl bangt. „Ansonsten wollen wir natürlich den Schwung mitnehmen, und wir freuen uns auf unser erstes Erdinger Duell diese Saison.“ Dass Soave gesperrt ist, „haben wir registriert, allerdings spielt man immer noch elf gegen elf. Auch wenn sie ihn höchstwahrscheinlich schmerzlich vermissen, für uns macht das aber keinen Unterschied.“

Keineswegs vermissen müssen die Wartenberger Fans ihre TSV-Kicker; im Gegenteil: Gleich drei Heimspiele stehen in acht Tagen auf dem Programm. Weil der morgige Gegner TSV Hohenwart für den TSV ein unbeschriebenes Blatt ist, waren die Verantwortlichen beim Spiel in Wörth (siehe Bericht oben). Das Fazit von Pressesprecher Werner Grandinger: „Eine spielstarke Truppe mit einigen schnellen Spielern in ihren Reihen, vor allem auf den Außenpositionen. Da müssen wir höllisch aufpassen.“ In den eigenen Reihen herrscht angesichts des erfolgreichen Saisonauftakts hervorragende Stimmung. Alle Urlauber sin zurück. Allerdings fehlt Martin Maier verletzungsbedingt.

Bei der BSG Taufkirchen „schaut’s personell a bissl besser aus“, sagt Spielertrainer Thomas Bachmaier. „Die Urlauber kehren die nächsten Tage und Wochen tröpfchenweise zurück. Auch wenn da natürlich noch großer Aufholbedarf in Sachen Kondition besteht, tut das natürlich gut.“ Bitter ist allerdings, dass sich Florian Held im Training einen Meniskusriss zugezogen hat und operiert werden muss. Zudem fehlen beim Gastspiel in Eching auch noch Maxi Gebhard, Julius Heilmeier und Kaloyan Georgiev.

Dennoch fordert Spielertrainer Thomas Bachmaier, „dass wir den nächsten Schritt machen“. Sein Team habe sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Gegen den Titelfavoriten müsste die Leistungskurve aber nochmal deutlich nach oben gehen. „Die Echinger haben die letzten beiden Spiele souverän gewonnen und immer ihre Tore geschossen. Das müssen wir schaffen zu unterbinden.“

Auch Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen, weiß, was er unterbinden muss, um gegen den FC Eitting zum Erfolg zu kommen. In der vergangenen Saison war das seinem Team nicht gelungen. „Da haben wir zweimal verloren“, erinnert sich der Trainer, der auf Daniel Schuler verzichten muss. Das Talent aus der A-Jugend, das bisher alle drei Spiele bestritten hat, hatte sich im Dienstagstraining an der Leiste verletzt. Auf die Zähne sollen der angeschlagene Marius Orthuber und Thomas Hötscher beißen. Letzterer war während der Woche auf einer Baustelle in einen Nagel getreten. „Ich gehe aber davon aus, dass er spielen kann“, so Heilmeier. Mit Martin Deutinger kehrt zudem eine Stütze der Defensive zurück. Der Coach ist froh über diese Optionen, „denn meiner Meinung nach gehört Eitting trotz der Startschwierigkeiten zu den Top drei der Liga“. Die Gäste können bis auf Urlauber Dean Naxera auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. „Allerdings sind Lucas Bruckbeck und Michael Pech wegen ihren Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent“, so Sportchef Wolfgang Ettl.

In Zugzwang ist nach der jüngsten Niederlage gegen Hohenwart der SV Wörth in der Partie gegen den FCA Unterbruck. Aber Spielertrainer Lorenz Becker ist zuversichtlich. „Die Spiele, in denen wir uns belohnen, werden sicher noch kommen“, glaubt der Coach. „Wir werden nach Unterbruck fahren und möchten unsere sehr guten Leistungen gegen Wartenberg und Hohenwart belohnen. Arbeitsbedingt fehlen Martin Ferlisch (Messe) und David Maier. Fraglich ist der Einsatz von Valentin Haimmerer.

Alle Mann die dabei sind werden alles raushauen um den ersten Dreier einzufahren.

Die Spiele, unsere Tipps

TSV Allershausen - SV Kranzberg 2:0 Sa. 15:00

TSV Eching - BSG Taufkirchen 2:0 Sa. 17:00

FC Moosinning II - FC Lengdorf 1:2 So. 15:00

SV Walpertskirchen - FC Eitting 2:2 So. 15:00

FCA Unterbruck - SV Wörth 2:1 So. 15:00

TSV Wartenberg - TSV Hohenwart 2:0 So. 15:00