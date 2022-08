FC Moosinning empfängt den nächsten Aufsteiger: „Beobachtung hat sich nicht ergeben“

Am Boden war der FC Moosinning (hier Christian Reiser) in Finsing, nachdem Andre Huber das 2:0 für die Gastgeber erzielt hatte. Doch der FCM kam zurück, holte noch einen Punkt und freut sich nun aufs erste Heimspiel – wieder gegen einen Aufsteiger. © Christian riedel

Im ersten Heimspiel dieser Bezirksliga-Saison geht es für den FC Moosinning wieder gegen einen Aufsteiger. Der SV Ostermünchen ist am heutigen Freitag um 18.30 Uhr zu Gast.

Moosinning – Der Club aus dem größten Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen ist ein unbeschriebenes Blatt. „Eine Beobachtung hat sich zuletzt auch nicht ergeben“, bedauert Trainer Christoph Ball. Dieses Dorf aus dem Landkreis Rosenheim war bereits von 2006 bis 2013 und nochmal in der Saison 16/17 Bezirksligist, aber stets in der Gruppe Ost. Bezirksligist war auch der FCM immer wieder, aber von 2006 bis 2009 und 16/17 immer in der Nord-Gruppe.

Als Sechster nach der Hinrunde, Erster in der Rückrundentabelle und dann Tabellenzweiter hat Ostermünchen in zwei Relegationsspielen gegen die SG Schönau den Aufstieg geschafft. Erfolgstrainer Harald Melnik hat nach zwei Spielzeiten aufgehört, sein Nachfolger wurde der frühere Spieler und bisherige Co-Trainer Hubert Aumiller.

Ein Erfolgsgarant ist auch Matthias Huber, Mittelfeldspieler und mit 15 Treffern Toptorschütze. Der 30-Jährige kam 2019 nach sechs Jahren Landes- und Bezirksliga vom TSV Ampfing. Mit 1860 Rosenheim spielte er bereits Regional- und Bayernliga. Für die Gäste ist es heute das erste Punktspiel, nachdem die Partie gegen den SB Rosenheim verlegt worden war.

„Gigantisch war das schon, in den letzten sechs Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand noch auszugleichen“, blickt Coach Ball auf das Derby in Finsing zurück. „Dafür war die Mannschaft zur Pause angesichts der vielen vergebenen hundertprozentigen Tormöglichkeiten von sich selbst aber auch maßlos enttäuscht“, legte er nach. Immer noch im Urlaub ist Lukas Treffler, Fabian Ulitzka und Ersatzkeeper Daniel Auerweck sind dies jetzt auch. Bei Peter Werndl und Neuzugang David Kamm geht noch nichts, aber Mäx Lechner ist wieder im Kader.

„Ausgegraben haben wir wieder einen Routinier“, erzählte Ball. Lukas Rieder stand nach seiner Buchbacher Bayernliga-Zeit bereits von 2011 bis 2016 beim FCM zwischen den Pfosten. Von 2016 bis 2018 waren die BSG Taufkirchen 2, in der Saison 18/19 der TSV Wartenberg die weitere Stationen. Der 34-Jährige hat zuletzt wieder mittrainiert und wird jetzt als Backup dabei sein. fi

FCM-Kader:

Dachs, Rieder; Volkmar, Haumann, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Maxi Lechner, Eschbaumer, A. Auerweck, Stauf, Kollmannsberger, Reiser, Th. Auerweck, Mäx Lechner.