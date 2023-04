Dorfen will sich mit Sieg gegen Ostermünchen Luft verschaffen

Den richtigen Rhythmus finden: Der TSV Dorfen will im Nachholspiel beim SV Ostermünchen heute Abend unbedingt punkten. © Hermann Weingartner

Bezirksligist TSV Dorfen tritt heute Abend zum Nachholspiel beim SV Ostermünchen an. Die Begegnung war vor zwei Wochen wegen widrigen Platzverhältnissen abgesagt worden.

Dorfen – An den Voraussetzungen hat sich aber nahezu nichts geändert, lediglich Ostermünchen steckt noch tiefer im Abstiegssumpf. So warnt der Sportliche Leiter der Isenstädter, Markus Wetzel, einmal mehr eindringlich: „Wenn man die Tabelle ansieht, müsste man meinen, das wird ein Spaziergang und ein ganz klarer Sieg für uns. Aber so leicht wird es sicherlich nicht werden. Ostermünchen steht jetzt nach der Niederlage am letzten Wochenende gegen Srbija München noch mehr unter Zugzwang als vor zwei Wochen.“

Das ist in der Tat so. Wie gefährlich der 15. der Tabelle sein kann, zeigte das Hinspiel, als der SVO in Dorfen mit 2:0 Toren siegte. Aber Ostermünchen hat im Sturm große Schwierigkeiten. Mit nur 22 Treffern bisher hat der SVO die geringste Trefferquote aufzuweisen.

Wetzel trauert auch den verlorenen Punkten der letzten beiden Partien nach: „Wir müssen uns für den Aufwand, den wir betreiben, endlich belohnen. In den Schlussphasen gegen Moosinning und in Siegsdorf haben wir drei Punkte liegen lassen. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Hätten wir diese, hätten wir auch entspannter zum heutigen Nachholspiel fahren können.“

Auf alle Fälle erwartet er ein „noch größeres Kampfspiel“ als vor zwei Wochen, zumal es unter Flutlicht stattfinden wird. „Wir müssen auch mal drei dreckige Punkte mitnehmen können und uns das Spielgeschehen am Ende nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, auch wenn es schwer werden wird“, fordert Wetzel.

TSV-Kader

Wolf, Leins, Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Zander, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Linner, Heilmeier, Eder, Frie3mer, Lorant Roppert, Blaha, Eicher, Brenninger, Rachl