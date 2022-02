TSV Dorfen: Derby und Abwehrchef verloren

Von: Hermann Weingartner

Chance vertan: Nikolas Drimmel (l.) köpft den Ball über das von FCL-Keeper Lukas Hibler gehütete Tor. © Hermann Weingartner

Hannes Hellfeuer sieht bei Dorfener Niederlage gegen Lengdorf die Rote Karte.

Dorfen – Ein flottes Fußballderby zwischen dem TSV Dorfen und dem FC Lengdorf sahen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des TSV St. Wolfgang. Der Kreisligist setzte sich verdient 2:1 (0:0) durch. Trotzdem sei es kein schlechter Test gewesen, fand Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel.

Beide Teams schenkten sich in einem insgesamt fairen Spiel nichts, das so durchaus Derby-Charakter hatte. Die sehr gut eingestellten Lengdorfer machten über 90 Minuten Druck und spielten über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Bezirksligisten. Der TSV fand hingegen nicht so den Zugriff auf das Spiel und leistete sich immer wieder Ungenauigkeiten, besonders im Pass- und Abspiel. Bis zur Halbzeit hätte es durchaus schon 2:2 stehen können, eher müssen. Auf beiden Seiten wurden aber hochkarätige Torchancen ausgelassen.

Nach Wiederanpfiff wurde viel gewechselt auf beiden Seiten. Beim TSV gingen Leistungsträger wie Abwehr-Recke Andi Hartl vom Platz. Die Wechsel machten sich auch im Spielfluss bemerkbar. Mit einem Doppelpack brachte Simon Nußrainer den FCL 2:0 in Führung. Der eingewechselte Michael Friemer verkürzte auf 1:2.

Keine Freude bereitete Hannes Hellfeuer seinem Trainer Christoph Deißenböck mit einer Schiri-Kritik. Für den Kommentar nach einem Foul an Mitspieler Fabio Zöller sah Dorfens Abwehr-Chef von Schiedsrichter Noar Aliu die Rote Karte.

Im Vorspiel gewann Dorfens Zweite gegen den FCL 4:2. Die Treffer: 0:1 Stefan Lechner; 1:1 Ferdinand Rühl; 1:2 (ET) Moritz Gantner; 2:2 (ET) Christoph Hofmeister; 3:2 Daniel Müller; 4:2 (ET) Matthias Besser. prä