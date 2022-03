Derby wird in letzter Minute entschieden

Vergeblich gestreckt: Daniel Müller (2. v. r.) überlupft Grüntegernbachs Torwart Martin Irl und macht kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer für Dorfen. „Corona-Aushilfe“ Timo Lorant (2. v. l.) beobachtet die Situation. © Hermann Weingartner

Im Stadtderby zwischen der zweiten Garnitur des Bezirksligisten TSV Dorfen und dem TSV Grüntegernbach pirschten sich die Gastgeber beim 1:0 (0:0) mit einen Last-Minute-Erfolg durch den Treffer von Daniel Müller auf einen Punkt an den Gegner ran.

Dorfen - Dabei begann die Partie sehr zerfahren, wies den typischen Derbycharakter auf und sah die Gäste meist destruktiv in der Verteidigung. Dies bereitete dem spielfreudigen Team der Gastgeber zusätzlich Probleme. Dorfen rannte an. Es entwickelte sich ein reines Geduldsspiel, da Grüntegernbach kaum über die Mittellinie kam, um Nadelstiche zu setzen. So wechselten die Mannschaften torlos die Seiten.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich beim Gast die kompromisslose Verteidigungsart nicht. Und auch die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel gegen Grüntegernbachs Andreas Bauer (50.) brachte im Dorfener Überzahlspiel nur wenig echte Tormöglichkeiten. Dass diese wenigen auch noch ungenutzt blieben, sorgte vermehrt für Unruhe unter den TSV-Fans. Die Gäste warfen sich tapfer in jeden Angriff und verteidigten jetzt noch intensiver als vor dem Platzverweis. Sie standen geschickt und machten die Angriffszone rustikal zu. Dorfens Keeper Johannes Huge hatte im zweiten Spielabschnitt nicht einen einzigen Ball auf sein Gehäuse bekommen. Dann folgte die Schlussminute mit unbändigem Siegestaumel, als Daniel Müller unbedrängt im Fünfer einen Flankenball von Thomas Gradl per Kopf an die Unterkante der Latte setzte, von wo aus die Kugel im Tor zum 1:0-Siegtreffer landete.