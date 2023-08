„Voll auf Spannung“ vor dem Derbykracher – Buchbach will gegen Wacker Burghausen ersten Saisonsieg

Szene aus dem Vorjahresderby: Andrija Bosnjak attackiert Buchbachs Aleksandro Petrovic (l.). Heute wird der Burghausener fehlen. Er ist wegen einer Ampelkarte gesperrt. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach trifft auf den SV Wacker Burghausen. Die beiden Regionalliga-Teams und ihre Coaches wollen im Derby ein Zeichen setzen.

Buchbach – Was dem SV Wacker Burghausen am Samstag mit dem 1:0 gegen den SV Viktoria Aschaffenburg gelungen ist, fehlt dem TSV Buchbach noch: der erste Saisonsieg. Den will sich das Schlusslicht der Fußball-Regionalliga Bayern am heutigen Freitag um 19 Uhr beim Derbykracher gegen den Rivalen von der Salzach holen.

TSV Buchbach will im Derby „90 Minuten besser als Wacker“ sein

„Wir dürfen uns von der aktuellen Situation nicht beeinflussen lassen. Alles, was bisher war, zählt in diesem Augenblick nicht“, sagt Buchbachs Trainer Alex Käs, der sich sehr auf das Derby freut: „Es ist Freitagabend, Heimspiel und Derby. Was jetzt zählt, ist, dass wir 90 Minuten besser als Wacker sein müssen und das Spiel mit Entschlossenheit auf unsere Seite ziehen.“

Die Gäste haben Ähnliches vor. „Das Spiel in Buchbach ist eine Partie mit vielen Emotionen. Weder der Gegner noch wir sind so gestartet wie erhofft. Daher hat die Begegnung eine enorme Bedeutung für die Zukunft beider Mannschaften“, sagt Trainer Hannes Sigurdsson und vermutet: „Es wird ein intensives Spiel mit vielen Emotionen, auf das ich mich, ebenso wie die gesamte Mannschaft, sehr freue.“

Buchbach-Coach Käs: „Müssen Winklbauer und Bachschmid in den Griff bekommen“

Sigurdsson muss auf Angreifer Andrija Bosnjak verzichten, der wegen einer Ampelkarte fehlt, Kapitän Christoph Schulz hat sich gegen Aschaffenburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Ansonsten sind bis auf den verletzten Sebastian Niedermayer alle Mann an Bord. Gespannt darf man sein, ob Standard-Spezialist Denis Ade nach seiner Rückkehr in der Startelf stehen wird, nachdem er gegen Aschaffenburg als Joker zum Einsatz gekommen ist.

„Wacker hat eine weitgehend eingespielte Mannschaft, die vor allem in der Defensive physisch sehr stark ist. Wir müssen schauen, dass wir Thomas Winklbauer und Felix Bachschmid in den Griff bekommen“, sagt Käs und fordert: „Wir müssen uns im Vergleich zum Bamberg-Spiel mehr Torraumszenen erarbeiten, ohne dabei die defensive Stabilität zu verlieren.“

„Wir hatten eine super Woche, die Spieler waren alle voll auf Spannung. Da sieht man die Vorfreude.“

In der Trainingswoche hat Käs bereits gespürt, dass seine Spieler auf das Derby fokussiert sind: „Wir hatten eine super Woche, die Spieler waren alle voll auf Spannung. Da sieht man die Vorfreude.“

Entwarnung gibt es auf Seiten der Rot-Weißen bei Manuel Mattera, dessen Knieverletzung nicht so schlimm ist, wie zunächst befürchtet. Käs: „Eventuell kann er schon nächste Woche wieder einsteigen.“ Mit Fragzeichen versehen sind Routinier Christian Brucia und Youngster Julian Rabenseifner, die beide an leichten Muskelverletzungen laborieren. Nerman Mackic ist wieder fit, und Daniel Ziegler hat letzte Woche in der Kreisliga-Mannschaft sein Comeback nach der Kreuzband-Operation gefeiert.

Insofern dürfte Käs bis auf Rocco Tavra und Mattera alle Mann an Bord haben: „Wir sind sicher nicht so gestartet, wie wir uns das erhofft haben. Aber wir haben erst den fünften Spieltag und noch jede Menge Spiele vor der Brust. Es ist also noch keine Do-or-die-Situation. Wir dürfen uns nicht unter Druck setzen lassen.“ (Michael Buchholz)

Regionalliga Bayern: Kader des TSV Buchbach gegen Wacker Burghausen

Junghan, Zech; Walter, Orth, Schmit, Manghofer, Polat, Kampmann, Brucia, Mackic; Petrovic, Heiland, Kelmendi, Ramstetter, Vrenezi, Mittermaier; Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger und Rabenseifner