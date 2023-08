Die größten Erdinger Aufholjäger

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © heo

Wir erklären, wie und warum aus einem 4:0 noch ein 6:6 werden kann. Und wie ein einziger Spieler in drei Minuten aus einem 0:3 ein 3:3 macht.

3:0 geführt und trotzdem nicht gewonnen? Mach dir nix draus, FC Finsing. So ein 4:4-Missgeschick wie dir am Mittwochabend in Vötting ist schon ganz anderen Teams passiert. Der BVB (4:4 gegen Schalke) und die Nationalelf (4:4 gegen Schweden) haben sogar einen 4:0-Vorsprung vergeigt. In anderen Sportarten war es noch krasser. Die Atlantic Falcons lagen 28:3 gegen die Patriots vorn, um den Superbowl doch noch zu verlieren. Die Handballer von MVM Veszprem führten 14 Minuten vor Schluss gegen den polnischen Meister Kielce mit neun Toren Vorsprung und unterlagen trotzdem im Champions-League-Finale. Sogar der große Eishackler Wayne Gretzky verschenkte mit seinen Edmonton Oilers eine 5:0-Führung gegen die Los Angeles Kings – und zwar im letzten Drittel.

Aber man muss gar nicht bis Übersee blicken. Die Schwaiger Fußball-Legende Max Adelsperger erinnert sich an das 4:0 gegen die DJK Ottenhofen, das selbst nach dem ersten Gegentor noch nicht in Gefahr schien. Und plötzlich stand es doch 4:4 – sehr zum Ärger von Rudi Gaide. Der Libero machte jetzt den Sieg zur Abwehrchefsache. Keine gute Idee, denn vorne riss er nichts und hinten fehlte er. Logische Folge: Es fiel auch noch das 4:5.

Ich habe mich geärgert, weil ich noch die Chance zum 4:3 vergeben hatte. Und das war der leichteste Ball.

Das war in den 1980ern. Die wildeste Aufholjagd ist dagegen noch gar nicht so lange her. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison lag der FC Lengdorf gegen den FCA Unterbruck 0:4 hinten, kämpfte sich auf 3:4 heran, kassierte dann den fünften Gegentreffer, um dann nach dem Ausgleich in der 80. Minute wieder 5:6 hinten zu liegen. In der Schlussminute schaffte Lengdorf noch den Ausgleich. Unterbrucks Coach Alfons Deutinger muss ziemlich gestaunt haben. „Der saß nämlich im Flieger auf dem Weg zu den Flitterwochen“, erzählt Franco Soave grinsend. Der FCL-Spielertrainer wiederum war schon vor seiner Lengdorfer Zeit ein Spezialist in Sachen Aufholjagden – in beide Richtungen. Mit dem FC Aschheim war er in Miesbach früh in Rückstand geraten. „Da haben uns die Fans verhöhnt. Nachdem wir aus dem 0:1 ein 4:1 gemacht haben, haben wir uns dann auch nicht zurückgehalten“, gesteht er.“ Sie hätten sich wohl besser aufs Verteidigen konzentriert, denn am Ende hieß es 7:4 für Miesbach.

Kommen wir zum Großmeister der Aufholjagd: Florian Jakob. Gegen Attaching lag seine BSG Taufkirchen 0:3 hinten. „Wir waren maustot“, gesteht er. Am Ende stand es aber 3:3 – durch drei Jakob-Tore in der 77., 78. und 80. Minute. Und trotzdem ging er nicht mit einem breiten Grinsen vom Platz. Im Gegenteil: „Ich habe mich geärgert, weil ich noch die Chance zum 4:3 vergeben hatte. Und das war der leichteste Ball.“

Der heutige Moosinninger war auch 2018 dabei, als die BSG nach zwei Fast-Aufstiegen in den Jahren zuvor ans Tor in die Bezirksliga klopfte – und dann im Relegationsspiel gegen Gaimersheim in der Halbzeit 0:2 zurücklag. „Wir saßen in der Kabine und sagten uns: Es kann doch nicht sein, dass wir daheim vor 700 Zuschauern dieses Spiel verlieren. Wenn das so ist, haben wir es auch nicht verdient“, erinnert sich Manuel Hahn, ein weiterer BSG-Kicker. Die Mannschaft ging entschlossen zurück auf den Platz. Ibrahim Krraki hämmerte einen Freistoß aus 20 Metern ins Kreuzeck, die BSG gewann noch 3:2. Auch Thomas Bachmaier weiß das noch gut, zumal er im Rückspiel das Goldene Tor zum 1:0 erzielte. Die Aufholjagd von damals sei kein Zufall gewesen, da sind sich Bachmaier, Jakob und Hahn einig. „Vielmehr fasst es die Zeit zusammen, die wir damals mit der BSG hatten. Das war ein super Team mit fast lauter Einheimischen. Das war schon eine Goldene Generation.“

Eine solche hatte auch der TSV Wartenberg im vergangenen Jahrtausend. 1989 waren Werner Grandinger, Willi Pöppel und Co. der Kreisliga (die damals noch A-Klasse hieß) schon sehr nahe. Sie verloren aber das Aufstiegsspiel gegen Poing 0:2. „Aber wir bekamen noch eine Chance“, erinnert sich Pöppel. „Gegen Untermenzing lagen wir schon wieder 0:3 zurück.“ Am Ende hieß es aber dank der Treffer von Hannes Härtl (2), Gerhard Köhler und Abstauber Rainer Bruchmann 4:3 für Wartenberg. Pöppel: „Wir haben den Aufstieg damals ausgiebig auf dem Wartenberger Volksfest gefeiert. Am Montag erfuhren wir dann, dass der Platz, den wir ausspielten, doch nicht frei geworden ist und somit wir noch eine Saison B-Klasse spielen mussten.“ Schuld war die Freisinger Eintracht, die durch ein 1:4 gegen Etting (nicht zu verwechseln mit Eitting) den Bezirksliga-Aufstieg verpasst hatte und damit keinen Platz in der A-Klasse freimachte.

Größer war wohl nur noch die Enttäuschung in Walpertskirchen. Der WSV hatte in seinem allerersten Punktspieljahr eine Pleite nach der anderen kassiert. Dann aber führte er plötzlich 3:0 gegen die DJK Ottenhofen. Auch ohne Handy sprach sich das damals in Windeseile herum – vor allem bei einer Veranstaltung, die gleichzeitig im Ort stattfand. Die ganze Gemeinde raste zum Fußballplatz, um den historischen Sieg zu bejubeln.

Aber der Gegner, die DJK, ist offenbar immer schon ein Aufholjagd-Experte gewesen. Das hatten sie schon beim 5:4-Sieg nach 0:4-Rückstand gegen den SC Moosen bewiesen, von dem Anton Holbinger, seinerzeit Rechtsaußen neben Sturmführer Konrad Rappold sen., gern erzählt. Sogar einen Brasilianer namens One das Silva hätten sie im Team gehabt. „Der hat damals schon die Strafstöße wie heute getreten: Anlauf, dann kurzer Stopp, warten bis der Torwart im falschen Eck liegt und dann den Ball in die Mitte“ Aber wir schweifen ab: Zurück nach Walpertskirchen, wo die DJK natürlich noch zum 3:3 ausglich.

4:0 führte Mitte der 1980er die Moosinninger Reserve gegegen den TSV Isen. Einige „Aushilfen“ aus der Ersten hatten das Team damals unterstützt, erinnert sich Karl Thumbs. „In der Halbzeit verabschiedeten sich einige Spieler und ein Teil der Zuschauer auf die Wiesn. „ Der Rest der Truppe machte sich nach Spielende auf nach München und wurde dann im Zelt gefragt: „Wieviel habt ihr ihnen noch eingeschenkt?“ Die kleinlaute Antwort: „4:5 verloren.“ Ob es an den „entfesselt aufspielenden Isenern“ (so die Ausrede) oder an der fehlenden Hilfe der Ersten, lassen wir hier offen.

Enden wollen wir wieder mit dem FC Finsing. Richard Schätzl, seinerzeit deren bester Nachwuchskicker, hat jahrelang vergeblich versucht, ein Spiel gegen Moosining zu gewinnen – wo sein bester Spezl Karl Thumbs spielte. Im letzten Aufeinandertreffen im Juniorenbereich lag Finsing 5:0 vorn. „Sein Grinsen war unübersehbar“, erzählt Thumbs. „Allerdings musste er leidvoll erfahren, dass ein Spiel 90 Minuten dauert, denn am Ende stand d es 5:5. Schätzl beendete den Fluch auf seine Weise. Er wechselte einfach zum damaligen Landesligisten.