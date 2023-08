Die Grünhosen und andere Dorfener Volksfest-Opfer

DAS SPORTGEFLÜSTER

Von Dieter Priglmeir

Das waren spannende Zeiten, als Dorfen noch den Volksfestpokal im Fußball ausspielte.

Fußballturniere während der Volksfestzeit – schöne Idee, aber leider aus der Zeit gefallen. Urlaubszeit, laufende Punktspielsaison, erhöhte Verletzungsgefahr gerade gegen unterklassige Vereine – genügend Gründe gegen einen Kirmes-Kick. Und trotzdem sei hier einfach mal erinnert an ein Dorfener Volksfestturnier.



Ich habe wahllos einen alten Zeitungsband aus dem Archiv gegriffen und das Jahr 1967 erwischt. Damals spielte neben dem TSV noch die SpVgg Altenerding, der FC Hörgersdorf und der TSV Isen mit. Der Gastgeber bog im Finale gegen Isen einen 0:2-Rückstand in ein 3:2-Sieg um. „Ein Knüller für alle Fußballfreunde“, wie der Reporter des Dorfener Anzeiger freudig schrieb. Schließlich waren die Dorfener gerade erst in die A-Klasse aufgestiegen, in der die „Grünhosen“ aus Isen schon etabliert waren.

Interessant sind vor allem die damals Mitwirkenden: Allen voran Doppeltorschütze Hans Attenberger, „der junge Rechtsaußen, sehr wendig und mit vorbildlichem Einsatz“ – so stand’s damals in der Zeitung. „Einer der besten Dorfener Fußballer aller Zeiten“, sagt heute Georg Brennauer und erzählt von Attenbergers Glanzzeiten in der Landesliga bei Falke Markt Schwaben und einem besonderen Tor. „Einmal hat er alle Mann ausgedribbelt und dann vor der Linie gestoppt. Dann ist er in die Knie gegangen und hat den Ball ins Tor geköpft.“ Bevor alle Schiedsrichter aufheulen – „damals hat ihm das niemand krumm genommen, auch der Gegner hat gelacht“, so Brennauer.

Der inzwischen 84-Jährige muss es wissen, denn er ist nicht nur seit der letzten Eiszeit Dorfener Sportreporter, sondern war damals auch Fußballchef des TSV. Noch heute schwärmt er vom damaligen Team mit Josef Weingartner im Tor, von der Dorfener Defensive mit Albert und Johann aus der Hönninger-Dynastie, dem schussgewaltigen Außenstürmer Andreas Schmid, der den 2:2-Ausgleich erzielte. Oder Andreas Bach („ein Riesen-Fußballer“), der den Siegtreffer mit einer Butterweich-Flanke vorbereitet hatte.

Brennauer selbst – er war ja Abteilungsleiter – durfte den Pokal an Kapitän Sepp Walter überreichen. Der erste Gratulant war Vally Wandinger, Ehrenabteilungsleiter und noch so ein Dorfener Original. Brennauer erinnert sich an die Ansprachen bei Weihnachtsfeiern, die Wandinger gern sehr feierlich gestaltet hätte, wären da nicht immer die ständigen Ratschkathln in der letzten Reihe gewesen. Die Rede hörte sich laut Brennauer dann so an: „Söhr geehrte Damen und Hörren, ich begrüße Euch herzlich – Hoit dei Fotz’n dahinten! – zu dieser Feier. So, und jetzt singen wir gemeinsam sehr fröhlich ,Stille Nacht, heilige Nacht‘“.

Apropos Nacht: Die Sperrstunde sei seinerzeit nur selten eingehalten worden, meint Georg Brennauer und erzählt von einem Polizeieinsatz nachts um drei im Lebzelter. „Der einzige, den sie nicht erwischt haben, war ausgerechnet Sepp Böhm, dem im 2. Weltkrieg ein Bein amputiert wurde, aber der ist schnell ausm Fenster raus.“

Sepp Böhm – noch so ein Name. Der Vater von Stadionsprecher Fery Böhm war TSV-Kassier, Wandinger-Spezl – und überall dabei, wo Gaudi war. Einmal schaute er seinen Spezln beim Watten zu und hatte den höchsten Spaß. Denn er hatte schon vor 20 Minuten den „Max“ aus dem Kartensatz stibitzt. Geschichten aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der auch Volksfest-Fußball großer Sport war.