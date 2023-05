Glückwunsch, FC Langengeisling! Die Konkurrenz gratuliert dem Meister

A-Klasse 7

Von Dieter Priglmeir schließen

Am letzten Spieltag fing der FC Langengeisling 2 den FC Neufahrn noch ab. Hier sind die Glückwünsche der Konkurrenz.

Die Geislinger können ihr Glück selbst kaum fassen, freuen sich aber jetzt auf die Kreisklasse. Der 2:0-Sieg gegen Neufahrn vor großer Kulisse war das Highlight der Saison. Die Konkurrenz verneigt sich vor dem Meister.

„Wir gratulieren dem Meister aus Langengeisling recht herzlich. Gerade die konstanten Leistungen in der Rückrunde haben das gerechtfertigt. Die gute Arbeit, die da von Wast Held und Maxi Maier geleistet wird, wird mit dem Nicht-Abstieg und der Meisterschaft widergespiegelt. Wir freuen uns jetzt schon auf die Duelle in der nächsten Saison.“ Max Malterer, Pressesprecher des FC Erding und künftig des Erding-Kletthamer Projekts FC Herzogstadt.

„Wir gratulieren Geisling zur Meisterschaft und wünschen viel Erfolg nächste Saison in der Kreisklasse.“ Erich Witt, Trainer von Rot-Weiß Klettham 2.

„Das war ein sehr enges Rennen um den direkten Aufstieg, der Bessere hat es dann schlussendlich gemacht. Ist auch immer schwerer, es als zweite Mannschaft zu schaffen. Deswegen: Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in der Kreisklasse.“ Matthias Kugler, Trainer des FC Eitting 2

„Glückwunsch an Sebastian Held und sein Team. Das ist hochverdient nach der souveränen Rückrunde. Und es ist natürlich schön, dass die Meisterschaft im Landkreis Erding bleibt.“ Florian Neubert, Vorsitzender des FC Finsing und Trainer der Dritten.

„Das war eine Superrückrunde. Wast Held hat einen tollen Job gemacht. Es war für ihn sicher nicht immer einfach, wenn ein Verein von drei auf zwei Mannschaften runtergeht. Geisling ist im letzten Spiel gegen den FC Neufahrn verdient Meister geworden.“ Matthias Kurz, scheidender Spielertrainer der SpVgg Eichenkofen.

„Wir vom WSV gratulieren natürlich dem FC Langengeisling 2 zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisklasse.“ Hans Kleemann, Trainer des SV Walpertskirchen 2.

„Wir wünschen dem FC Langengeisling alles Gute zum Aufstieg in die Kreisklasse und hoffen, dass sie sich da halten können.“ Rudi Weber, SpVgg Neuching.

„Der FC Schwaig gratuliert der 2. Mannschaft des FC Langengeisling und ihrem Trainer Wast Held herzlich zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse. Geisling blieb die ganze Saison in Lauerstellung und setzte sich erst nach dem letzten Match an die Tabellenspitze. Quasi das perfekte Timing. Wir wünschen den Jungs auf jeden Fall viel Glück in der neuen Saison: Ihr rockt das. Wenn der Trainer mit Nachnamen Held heißt, was soll da schon schief gehen.“ Rainer Hellinger, Pressesprecher des FC Schwaig, dessen Spielertrainer der Ersten Ben Held ist.

„Es ist immer schön, wenn die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird. Als objektiver Beobachter finde ich so ein Herzschlagfinale super. Der FC Langengeisling hat den Aufstieg absolut verdient: toller Fußball, faire Spieler. Fast schon schade, dass die A-Klasse so eine Mannschaft verliert. Für den Landkreisfußball finde ich es sehr gut, wenn ein Verein, der in der Bezirksliga ambitionierten Fußball spielt, eine Zweite in der Kreisklasse hat.“ Albert Bowinzki, Pressesprecher des FC Forstern.

„Der FC Neufahrn gratuliert dem FCL zu einer sehr guten und spannenden Saison und wünscht in der Kreisklasse alles Gute. Die Geislinger haben besonders im letzten Spiel alles reingehauen und verdient gegen uns gewonnen.“ Andreas Voggt, Trainer des FC Neufahrn. pir