„Großer Glückwunsch nach Hörgersdorf“ - die Konkurrenz gratuliert dem Meister

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Jubelnde Hörgersdorfer: Mit einem 3:0-Erfolg beim FC Fraunberg hatte der FCH am Samstag alles klar gemacht. © Eicke Lenz

Auch der Rivale um den Aufstieg zeigt sich als guter Verlierer. Der FC Fraunberg beglückwünscht den FC Hörgersdorf zum Aufstieg - und hat ja selbst auch noch gute Chancen, nach einer sehr starken Saison nachzufolgen.

Hier die Gratulationen der Vereine.

„Großer Glückwunsch nach Hörgersdorf – besonders nach der vergangenen Saison mit dem Verlauf in der Relegation. Mit so einem Rucksack ist die Leistung echt riesig.“ Robert Lex, Spielertrainer der SG Reichenkirchen und Torschützenkönig.

„Wir gratulieren zur Meisterschaft. Über die ganze Saison gesehen der verdiente Meister.“ Christian Daimer, Spielertrainer des FC Fraunberg.

„Wir wünschen dem FCH alles Gute in der Kreisklasse. Seit der Übernahme durch Felix Stocklauser hat die Mannschaft den Extra-Kick und die Extra-Motivation bekommen, um sich die Meisterschaft verdient zu sichern.“ Johannes Schirmbeck, SC Moosen 2.

„Nach dem Vorfall im ersten Relegationsspiel und dem unglücklichen Abstieg nach dem zweiten Relegationsspiel war für mich der FC Hörgersdorf trotzdem Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Die BSG gratuliert zum Aufstieg in die Kreisklasse.“ Alfred Hübner, Abteilungsleiter der BSG Taufkirchen.

„Hörgersdorf hat sich natürlich den Aufstieg verdient, vor allen Dingen wegen des – in meinen Augen – nicht verdienten Abstiegs im vergangenen Jahr. Ich wünsche viel Glück und Erfolg in der Kreisklasse.“ Alex Beintvogl, scheidender Spielertrainer des TSV Grüntegernbach.

„Wir gratulieren Hörgersdorf natürlich sehr gern zum Aufstieg, da sie vielleicht nicht immer die überlegenere Mannschaft waren, aber immer über 90 Minuten alles reingeworfen haben. Das macht den Fußball dann auch aus, dass man sein Glück erzwingt. Von dem her: Gratulation und alles Gute in der Kreisklasse.“ Stefan Ortner, Spielertrainer des FC Lengdorf 2.

„Weil wir mit den Spielgemeinschaften in der Jugend mit dem FC Fraunberg freundschaftlich verbunden sind, hätte ich dem FCF den direkten Aufstieg natürlich gegönnt. Jetzt wünschen wir viel Glück in der Relegation. Aber gerade nach dem Desaster in der Relegation vom vergangenen Jahr gratulieren wir auch dem FC Hörgersdorf recht herzlich zur Meisterschaft. Und unterm Strich haben sie sich das unter diesen Umständen auch redlich verdient.“ Thomas Rademacher, Pressesprecher des TSV Wartenberg.

„Wir gratulieren den Hörgersdorfern zu ihrem Last-Minute Titel. Auch wenn wir in beiden Partien gut mithalten konnten, geht die Meisterschaft verdient nach Hörgersdorf.“ Florian Haider, Spielertrainer der SpVgg Langenpreising.

„Ich denke, wir haben einen verdienten Meister, der über weite Strecken die Liga dominiert hat. Am Ende ist es entscheidend, in den richtigen Momenten da zu sein, was Hörgersdorf im Saisonfinale absolut bewiesen hat. Aufgrund der Ereignisse vor einem Jahr gönnen wir es der Mannschaft und dem Trainerteam umso mehr und wünschen alles Gute in der Kreisklasse.“ Marcel Tätzel, Spielertrainer des SC Kirchasch 2.

„Glückwunsch erstmal zum absolut verdienten Aufstieg. Für mich waren es zwei schöne, spannende und intensive Spiele. Es hat einfach Spaß gemacht, gegen so einen Gegner zu spielen. Ich wünsche ihnen auch, dass sie gut in die Kreisklasse starten, verletzungsfrei bleiben und schnell ihr Ziel erreichen. Und Fraunberg wünsche ich auch viel Erfolg bei ihrem Aufstiegsspiel.“ Kosta Papantoniou, Spielertrainer des FSV Steinkirchen.

„Wir vom TSV Dorfen gratulieren dem Meister herzlich zum spannenden Sieg im Herzschlagfinale. Außerdem gratulieren wir noch Trainer Felix Stocklauser zu seinem zweiten Aufstieg und wünschen viel Erfolg in der Kreisklasse.“ Niklas Jensen, Spielertrainer des TSV Dorfen 2