Schwaiger Chancentod: „Die macht man normal im Schlaf rein“

Von: Helmut Findelsberger

Bereit für die Wiedergutmachung: Die Fußballer des FC Schwaig wollen heute gegen Geretsried punkten. AF.: Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Schwaigs Coach Ben Held ärgert sich über vergebene Chancen und heute auf Besserung.

Schwaig – Da bleibt nach der Niederlage vom Sonntag nicht viel Zeit zum Grübeln und Ärgern. Bereits am heutigen Mittwochabend um 19.30 Uhr kann es der FC Schwaig im Heimspiel gegen den TuS Geretsried besser machen.

„Haken dran, Mittwoch geht’s weiter“, hieß es für Ben Held, den Spielertrainer der Sportfreunde, nach der 1:2-Niederlage in Feldmoching. „Es war einfach zum Vergessen, schon mit einer unmöglichen Kabine, nicht mal einem richtigen Platz zum Aufwärmen und einem schlechten Spiel von uns“, blickt Held zurück. Er zeigt sich auch selbstkritisch, „denn auch ich hatte die ein oder andere Torchance, die macht man normal im Schlaf rein“.

Immerhin hat der missratene Auftritt personell keine Schwächungen hinterlassen. Im Gegenteil: Es kommen eher wieder welche zurück. Bilal Ibrahim, nach seiner schweren Fußprellung vom Saisonauftakt gegen Hallbergmoos, und Markus Straßer, nach zwei Spielen Pause, konnten am Montag weder trainieren. Als Kandidaten für die Startelf sieht sie Held nicht hundertprozentig. Mit Geretsried erwartet er wieder einen Gegner, der wie am Sonntag der Aufsteiger, kampfstark und mit verstärkter Defensive auf Konter lauernd zu Werke gehen wird.

Martin Grelics, Sportlicher Leiter des TuS, macht keinen Hehl daraus, dass man nach dem misslungen Saisonstart mit einem Punkt aus vier Spielen „sehr enttäuscht“ ist. Letzte Saison war es nicht viel anders, und da war er nach dem fünften Spieltag von seinem Traineramt nach vier Jahren zurückgetreten.

Daniel Dittmann, inzwischen 23 und auch in seiner zweiten Saison der jüngste Landesligatrainer, führte das Team noch auf Rang elf. „Nach einer ganz starken Rückrunde, wie jede Saison“, so Grelics. Er übernahm den Posten des Sportlichen Leiters, „auch um die Rahmenbedingungen zu verbessern, und wir haben den Kader enorm verbreitert“. Ein Sextett aus der U19 sowie Belmin Idrizovic (Pipinsried), nicht verwandt zum Namenskollegen in Schwaig, und Kenan Numanovic (Forstinning) sind neu. Grelics: „Sieben Stammkräfte sind derzeit im Urlaub, aber der lange verletzt gewesene Kapitän Sebastian Schrills ist wieder im Kader.“ fi Tipp: 4:2 für Schwaig

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Empl, Fichtlscherer, Georgakos, Zech, Maier, Roth, Ibrahim, Wölken, Sommer, Straßer, Hellinger, Buchauer, Bartl, Idrizopvic, Mavdryk, Paulus, Ascher, Held