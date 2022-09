Erdings Ballsportler und die Sache mit der Kondition

Von: Dieter Priglmeir

Ganz Erding rennt am Sonntag beim Stadtlauf wieder durch die Innenstadt. Ganz Erding?

Naja, zumindest sehr viele engagierte Freizeitsportler sind beim Stadtlauf, aber vielleicht auch Menschen, die eine Wette verloren haben oder Kinder, deren Eltern sie einfach angemeldet haben. Es ist jedes Jahr eine Freude, den bunten Mix zu sehen, der da über die Lange Zeile saust – oder sich über dieselbe schleppt.

Ganz besonders freut es mich, wenn ich dann wieder Fuß-, Hand- oder Volleyballer sehe. Denn ohne Ball bewegt sich diese Spezies eher ungern, weshalb meine Nachfrage nach den „Laufwundern“ in den Mannschaften erstmal ins Leere ging. Es sei denn, man definiert den Begriff „Laufwunder“ wie Trainer Sebastian Held. Für ihn ist Stürmer Florian Rupprecht ein Laufwunder, „weil er genau weiß, wann er laufen muss: nämlich dann, wenn er ein Tor erzielen kann“.

Vielleicht stimmt aber auch, was Tobi Schneider von Rot-Weiß Klettham sagt. Gemeinsam mit Oliver Kurowski und David Stotz hatte er am Hinderrnisrennen Xletix teilgenommen. „Und da ist alles gefragt, was man als Amateuerfußballer nicht hat: Kondition und Kraft in den Armen.“ Da mag er recht haben, aber das Trio hat das Ganze durchgehalten, gefinished und auf die Idee gebracht, „das ganze mal als Teamevent zu veranstalten, weil man die Hindernisse nur gemeinsam überwinden kann“.

Aber zurück zu den Individualisten, denn wir haben sie durchaus: echte Dauerläufer. Mathias Köppen vom FC Erding zum Beispiel hat vergangenes Jahr 2027 Kilometer abgerissen. An Wettbewerben nimmt er nicht teil. „Dafür ist dann Fatih Budakoglu zuständig. Er will auch am Sonntag mitlaufen und nimmt dann zum Schluss immer seinen Sohn mit. Das ist besonders schön“, erzählt FCE-Sprecher Max Malterer.

Franco Soave nimmt niemanden auf seinen letzten Kilometern mit, da würde auch keiner mithalten. Beim City2run im Olympiadorf lief de Spielertrainer des FC Lengdorf als Ü 30-Athlet die sechs Kilometer zweimal in knapp 21 Minuten, wurde einmal Zweiter und einmal Vierter.

Der Rekordmann des FC Schwaig ist Fred Stuber – weil er die meisten Spiel bestritten hat, aber nicht mehr als Konditionswunder. Da hat ihn Thorsten Plessow wahrlich den Rang abgelaufen. Der Mann kam aus den neuen Bundesländern, und sein Spitzname war wohl nicht nur wegen eines Vereinsnamens gewählt: Dynamo.

Spitznamen stehen auch auf den Laufshirts der Schiedsrichter Rico „Ritscho“ Spyra und Julian „Schaubinho“ Schaub, die mit Tamara Zierer, Manu Müller und Benny „Benny“ Lehnert nach sechs Jahren wieder am Stadtlauf teilnehmen (Gerhard „GeFerlisch“ Ferlisch musste berufsbedingt kurzfristig absagen). Witzige Idee. Mal schauen, wieviele Läufer die Namen lesen werden, denn die stehen auf dem Shirtrücken. Allerdings ist laut der Schiris eher das Ziel „eins der drei laufstärksten Teams zu stellen, damit wir einen Bierpreis abräumen“.

Möglichst alle hinter sich lassen, das war das Ziel zweier Moosener Fußballer in den 1990ern, an die sich Arno Schuster erinnert: „Damals war noch fünf Runden Warmlaufen angesagt. Wir hatten zwei Spieler dabei, bei denen das als Sprinttraining endete.“ Der eine habe dem anderen nicht gegönnt, dass er vorne wegläuft. Schuster: „Nach zwei Runden hatten die beiden schon einen Vorsprung von über einer halben Runde. In den beiden Schlussrunden sprinteten sie wie die Verrückten.“ Der Rest der Truppe sei zweimal überrundet worden. Schuster: „Michael Johnson, 400-Meter-Weltmeister, hätte seine helle Freude gehabt. Und unser Coach war sprachlos.“

Noch ein paar Jahre zurück gehen wir mit Rico Pätz, heute Volleyball-Oldie beim TuS Oberding. Und das war auch schon sein Sport, als er zwischen 1987 und 1989 seinen Wehrdienst bei der NVA in der DDR ableistete. Dienstag und Donnerstag sei Training gewesen. Dass die Mannschaft dann auch noch eine Laufgruppe gründete, lag daran: „Du hast für jede sportliche Aktivität einen Mitgliedsausweis bekommen, mit dem man auch ohne offiziellen Ausgang das Armeegelände verlassen durft. Meistens sind wir laufen gegangen. Hin und wieder konnte man dann auch einfach mal jemanden besuchen, den man besuchen wollte.“

Unvergessen bleiben ihm aber die Berliner Friedensläufe mit über 50 000 Teilnehmern. „Meistens haben wir in der Nacht zuvor bei mir im Garten geschlafen. Und alle, die noch konnten – weil der dafür erteilte Sonderurlaub ja gefeiert werden musste – sind dann am nächsten Tag gelaufen.“ Man sollte das nicht unterschätzen, denn das waren nicht die drei Kilometer (wie der tägliche militärische Frühsport), sondern 20 Kilometer. Rico Pätz hat für diese Strecke keine 90 Minuten gebraucht – soll heißen: Der Mann war damals topfit. Und im Nachhinein schwärmt er schon auch „von dem Moment, als sich auf der achtspurigen Straße ein Tross von 50 000 Menschen in Bewegung setzt und wenn du am Alex oder Unter den Linden unter einer Wasserfontäne durchläufst“.

Gut, Wasserfontänen haben wir in Erding zwar nicht. Aber viele Wellen von Begeisterung, die jeden einzelnen am Sonntag wieder mittragen werden. Viel Spaß allen Läufern und Zuschauern.