Die Superserie der „Geisling Amateure“

Von: Sebastian Voichtleitner

Kreisklasse, wir kommen: Die FCL-Reserve und ihre Fans feiern die Meisterschaft in der A-Klasse 7, die sie am letzten Spieltag perfekt gemacht haben. © Christian riedel

Die FCL-Reserve bleibt 17 Spiele ohne Niederlage und freut sich nun auf die Kreisklasse.

Langengeisling – Am Ende sollte das Märchen Wirklichkeit werden. Der FC Langengeisling 2 beziehungsweise die „Geisling Amateure“, wie sich das Team selbst nennt, ist Meister der A-Klasse 7. „Das hätte vor der Saison wirklich niemand gedacht, und doch spielen wir nächstes Jahr in der Kreisklasse“, zeigt sich Erfolgscoach Sebastian Held überwältigt und noch etwas heiser von den Aufstiegsfeierlichkeiten. Er gibt Einblicke in das Partyprotokoll der Blau-Weißen: „Am Samstag und Sonntag haben wir es mit den Geislinger Burschen, die ein riesiges Fest hatten, krachen lassen. Meine Jungs waren es, die am Ende zugesperrt haben.“

Schluss sei damit jedoch noch lange nicht, denn neben einer Saisonabschlussfeier wollen die „Amateure“ auch noch intern auf den Coup anstoßen. Dabei wird wohl auch noch einmal darüber philosophiert, wie das „Wunder“ zustande kam. Angesprochen darauf nennt Held die seiner Meinung nach wichtigsten Gründe: „Wir sind von Training zu Training und Spiel zu Spiel immer mehr zusammengewachsen. Wir waren ein eingeschworener Haufen von 27 Leuten und hatten einen super Mix von alt und jung. Unser Ältester, Julian Bloch, kann jetzt mit fast 40 endlich seinen Kreisklassen-Aufstieg feiern.“ Dazu käme natürlich auch individuelle Qualität durch Spieler wie Torjäger Rene Mecking, Keeper Christian Bernhardt oder Mittelfeldstratege Martin Linz.

Mit diesem Gesamtpaket sei es zwangsläufig auch zu einigen Höhepunkten gekommen, wie den Last-Minute-Sieg in Schwaig oder den Erfolg im Verfolgerduell mit Neuching. „Raus kommt eine unglaubliche Serie von 17 ungeschlagenen Spielen in Serie. Das kommt nicht von irgendwo“, freut sich Held.

Wenig überraschend ist für ihn das Meisterschaftsfinale gegen Neufahrn das ganz große Highlight, und er gerät dabei regelrecht ins Schwärmen: „400 Zuschauer, darunter die erste Herrenmannschaft, beide Damenteams und die Geislinger Anhänger – da wundert es mich nicht, dass Neufahrn mit dem jungen Team auch etwas ins Grübeln gerät. Es war einfach unfassbar, dass solch eine Kulisse bei einem A-Klassen-Spiel dabei ist.“ So wunderte sich Held auch nicht über den „nie gefährdeten Erfolg ohne Neufahrner Torchancen“ und „das Wunder von Geisling“.

Doch der Aufstieg soll nicht der letzte Höhepunkt unter Held sein, der seinen Blick schon auf die nächste Saison richtet und betont: „Wir haben keine Abgänge zu beklagen und bauen auf dasselbe Team, das sich die Meisterschaft verdient hat.“ Verstärkt wird die Mannschaft aber dennoch – und das prominent: Mit Bezirksliga-Kapitän Kilian Kaiser, der berufsbedingt kürzertritt, soll ein Langengeislinger Eigengewächs in der Kreisklasse für Furore sorgen. Held sieht sein Team bereits für die höhere Liga gewappnet und gibt die Marschroute vor: „Wir wollen jetzt in der Kreisklasse angreifen und die Liga halten – und das werden wir auch.“