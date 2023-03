„Die Winterpause war lange genug“: TSV Dorfen ist heiß auf die Partie gegen Saaldorf

Pfosten: Florian Brenninger (vorne, l.) trifft beim 2:1 im Test gegen Neufraunhofen nur Alu. Gerhard Thalmaier, Alexander Heilmeier und Michael Friemer (v. l.) schauen zu. © Prä

„Endlich geht‘s wieder los! Wir sind schon ganz heiß. Die Winterpause war lange genug“, freut sich der Sportliche Leiter des TSV Dorfen, Markus Wetzel. Spiel eins steigt daheim gegen den SV Saaldorf am Sonntag um 14.30 Uhr.

Dorfen –Das Dorfener Team musste während der spielfreien Zeit einen regelrechten Umbruch hinnehmen. Nachdem der etatmäßige Coach Christoph Deißenböck schon im Herbst vergangenen Jahres wegen Bandscheibenproblemen sein Amt niedergelegt hatte, konnte er von seinem Co. Armin Feckl kurzfristig ersetzt werden.

Dem aber nicht genug: Kapitän Andreas Hartl hat aus gesundheitlichen Problemen seine Schuhe an den Nagel gehängt. Benedikt Hönninger musste sich wegen eines Knorpelschadens im Knie einer OP unterziehen und fällt bis Sommer aus. Er engagiert sich jetzt in seiner spielfreien Zeit als Co-Trainer. Alexander Linner hat sich im Training seine Bänder im Knie überdehnt und kleinere Frakturen erlitten und muss etwa drei Wochen pausieren. Marko Zöller hat sich im Training die Schulter luxiert, ist aber in den nächsten Wochen wieder einsatzklar. Sebastian Bauer ist nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder fit. Ein Lichtblick ist Rückkehrer Timo Lorant, der sicherlich die Defensive verstärken wird.

TSV Dorfen: Obacht vor Goalgetter Michael Hauser

Wetzel warnt vor den spielstarken Gästen, sie seien nicht umsonst auf dem fünften Platz. Vor allem gilt es, auf ihren Goalgetter Michael Hauser aufzupassen, der schon 14 Treffer erzielt hat. Überhaupt haben die Saaldorfer eine starke Offensive. Mehr als zwei Tore (insgesamt 37) haben sie bisher pro Partie erzielt. Dann ist da noch Felix Großschädel, eigentlich Innenverteidiger. Er setzt sich aber mit seiner robusten Art auch immer wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum in Szene.

„Sie kommen übers Kämpferische, was sie oft recht unberechenbar macht“, warnt Wetzel. „Auf alle Fälle sind wir gerüstet. Unsere Testspiele gingen meist mit höherklassigen Gegnern über die Bühne, und da haben wir nicht schlecht abgeschlossen. Neben knappen Niederlagen gegen Ampfing und Kastl haben wir letzten Sonntag Neufraunhofen, den Spitzenreiter der Bezirksliga Niederbayern, besiegt. Das war wichtig für den Kopf und macht mich für Sonntag zuversichtlich.“

TSV-Kader

Wolf, Leins, Heilmeier, Rachl, Roppert, F. Zöller, Blaha, Brenninger, Thalmaier, Eicher, Zander, Bräuninger, Friemer, Eder, S. Bauer, „Tank“ Bauer, Lorant.