Besuch beim Christkindl: Diese Geschenke könnte es für Erdings Sportler geben

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © hep

Digitalwaage, größere Ohrwaschl und die Fußballhochzeit - wir haben das Christkindl und ihren Chef am Tag vor der Bescherung belauscht.

Christkindl: Echt jetzt, Chef? Duschtücher?

Weißbärtiger Mann: Immer praktisch, oder?

Christkindl: Aber du weißt schon, dass in den Erdinger Hallen das Warmwasser abgedreht wurde? Weißbärtiger Mann: : Ja Herrschaftzeiten, was soll ich denn tun? Jedes Jahr soll ich die Sportler beschenken. Dabei haben’s doch eh schon alles. Gerade bei uns in Erding: Kunstrasen, Lehrschwimmbecken, überdachte Stockbahnen, Vereinsheime ….

Christkindl (schaut sich den Mann genauer an): Sie sind ja gar nicht mein Chef. Herr Oberbürgermeister, was tun denn sie da? Nehmen S‘ den falschen Bart ab!

Chef (jetzt der echte, rüttelt am Christkindl): Aufwachen, Christkindl, aufwachen! Was ist denn los?

Christkindl: Tschuldige, ich hatte gerade einen seltsamen Traum… Also, Chef, was gibt’s denn heuer für unsere Sportler? Keine Badetücher, oder?

Chef: Wie kommst du denn darauf? Sind doch alle Duschen kalt.

Christkindl: Okay, dann bloß für unsere Eisschwimmer. Das werden ja von Jahr zu Jahr auch immer mehr.

Chef (überlegt): Was schenken wir heuer, was schenken wir bloß?

Christkindl: Viel muss es ja nicht sein.

Chef: Stimmt, die sind ja genügsam. Kaum stellst du drei Holzwände am Kronthaler Weiher auf, kommen über 6000 Menschen, springen da drüber und waten durch den Schlamm.

Christkindl: Ja, dieses Xletix war schon sehr besonders. Wobei: Für mich wär’s nix.

Chef: Warum denn?

Christkindl (leicht tussihaft): Viel zu viel Dreck für meine Flügerl. Aber wir schweifen ab. Konkret: Was kriegen die Fußballer?

Chef: Eine Fusion.

Christkindl: Oh mei, nicht schon wieder…

Chef: Diesmal gilt’s: Der TSV Erding geht unters Dach von Rot-Weiß Klettham, ein ganz neues Erdinger Fußballhaus.

Christkindl: Aber ist das nicht wieder auf Sand gebaut?

Chef: Nein, auf Sandner.

Christkindl: Häh?

Chef: Weil doch Ralf Sandner der Erdinger Fußballchef ist. Und der macht von Anfang an mit den Kletthamern, hihi, reinen Tischer.

Christkindl: Weil der Rot-Weiß-Chef Patrick Tischer heißt. (gähnt) Deine Wortspiele waren auch schon besser, Boss.

Chef: Wir wollen hier klotzen, nicht Greckl-ern.

Christkindl: Jetzt reicht´s aber. Wie soll denn das Ganze heißen? Klettham United, würde mir gefallen.

Chef: Da halten wir uns jetzt mal schön raus. Da sind sie empfindlich, die Herren Fusionisten.

Christkindl: Was ist mit unseren Profifußballern? Die Herren Morgalla und Lex, in Forstern und Eitting daheim, aber so treu den Löwen verbunden. Denen könntst schon mal den Aufstieg gönnen.

Chef: Da mische ich mich nicht ein, das regelt der Fußballgott.

Christkindl: Echt jetzt?

Chef: Die Profis sind nicht meine Abteilung.

Christkindl (schmollt): Wer an den Fußballgott glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann.

Chef: Anden-Weihnachtsmann? Passt zu den Alpakas, die inzwischen im ganzen Landkreis rumlaufen.

Christkindl: Echt jetzt, noch ein Wortspiel? Was machen wir mit dem FC Hörgersdorf?

Chef: Direktaufstieg. Bloß keine Relegationsspiele mehr. Das waren heuer eindeutig zu viele.

Christkindl: Gekauft. Kommen wir zu den anderen Sportarten.

Chef: Maxi Dallinger kriegt eine Digitalwaage.

Christkindl: Damit sein Gewehr nicht wieder 31 Gramm zu schwer ist. Gute Idee.

Chef: Olli Zeidler darf sich künftig die letzten 50 Meter sparen. Damit er nicht wieder einbricht.

Christkindl: Muss er nicht. Hat er dann ja bei der WM bewiesen.

Chef: Stimmt. Spendieren wir lieber dem Ruderverband größere Ohrwaschel, damit sie endlich mal hören, was ihre Sportler kritisieren.

Christkindl: Na dann probieren wir das mal. Was noch?

Chef: Endlich mal einen gesunden Gegner für Simon Zachenhuber.

Christkindl: Dass die heutigen Boxer so malad sind…

Chef (kramt ein Holztaferl hervor): Und das hätte ich für den Dorfener Eishockeytrainer. Schau, was da draufsteht.

Christkindl: „Krank ist man nur, wenn man im Krankenhaus ist.“ Echt jetzt?

Chef: Das ist seit vielen Jahren sein Leitspruch. Deswegen habe ich seine Aufregung nach dem Derby gegen Erding nicht verstanden. Und jetzt hör mal auf mit dem saudummen „Echt jetzt“. Das ist so 2017.

Christkindl: Aber die ganz feine Art war das von den Erdingern auch nicht, das Spiel nicht zu verlegen.

Chef: Hast Recht. Ich lass mir was fürs Rückspiel einfallen. Spielrecht für die Trainer Schütz und Steer – da hätten alle was davon.

Christkindl (holt eine Plakette aus der Schublade): Was ist das?

Chef: Oh, die lässt du bitte liegen. Die gehört mir.

Christkindl (liest die Inschrift): Tor des Monats April?

Chef: Ähm, hat mir der Voglsammer Andi geschenkt.

Christkindl: Das ist aber nett.

Chef: Naja, er wollte sich halt von Berlin nach London verbessern.

Christkindl: Drum ist er jetzt beim FC Millwall. Jetzt machst du auch schon Deals mit dem Fußballgeschäft.

Chef: Naja, er hat’s verdient. Und ein bisserl Dorfener Input tut den Briten nur gut.

Christkindl: Da hast du Recht. 2023 könnte sein Jahr werden.

Chef: It’s Voglsammer-Time!

Christkindl: Ohje, noch n Wortspiel.

Chef: Und wie heißt das, wenn die Kletthamer und Erdinger Kicker zusammengehen?

Christkindl: Ich ahne es.

Chef: Natürlich Fußion, haha.

Christkindl: Jetzt muss aber mal a Ruh sein.

Chef: Hast Recht, schöne Weihnachten.

Christkindl: Schöne Weihnachten.