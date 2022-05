Die Konkurrenz gratuliert der DJK Ottenhofen

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Bierdusche: Trainer Hans Bruckmeier wird von Lukas Mansbarth und Peter Knauer (v. l.) so behandelt, wie es einem Meistercoach gebührt. © prä

„Konstant, offensiv und respektvoll im Umgang mit dem Gegner“ - so adeln die Vereine den Meister der A-Klasse 8.

„Wir konnten ja direkt nach dem Spiel schon gratulieren, aber gern nochmal: Die DJK ist ein absolut verdienter Meister mit einer wahnsinnig guten Mannschaft. Ich hoffe, dass die so zusammenbleibt, dann wird sie sich auch ohne Probleme in der Kreisklasse halten.“ Niklas Jensen, Dorfen 2.

„Vor allem freue ich mich persönlich für meinen Spezl Thomas Ostermaier, Kapitän der DJK. Meistens war Ottenhofen klar die bessere Mannschaft im direkten Duell. Die sollen ruhig oben bleiben.“ Bastian Schlosnikl, Kapitän der BSG Taufkirchen 2.

„Mit Abstand die konstanteste Mannschaft. Consti Lichti hat 30 Häusl geschossen, superschneller Fußball nach vorne – die werden auch in der Kreisklasse viel Spaß haben, wenn sie so zusammenbleiben. Wir Inninger gratulieren herzlich und mit einem Augenzwinkern, weil wir die einzigen waren, die gegen sie zweimal gewonnen haben. Freut uns, dass wir der Meisterbezwinger sind.“ Manuel Hahn, FC Inning.

„Wir gratulieren unserem Nachbarn und wünschen viel Erfolg in der Kreisklasse. Die DJK hat es verdient.“ Rudi Weber, SpVgg Neuching.

„Die DJK war einfach konstant über die ganze Saison und ist verdient aufgestiegen. Wir hatten zwei sehr gute, intensive und spannende zwei Spiele gegen die DJK, die auch in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen wird.“ Kosta Papantoniou, FSV Steinkirchen.

Ottenhofen hat die Meisterschaft absolut verdient. Mit etwas Stolz schauen wir auch auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Jugendbereich mit Hörlkofen und Wörth. Da entwickelt sich was.“ Christoph Böning, SV Hörlkofen.

„Die DJK ist als ein wahrer Champion aufgetreten. Auch bei einem 7:0 ist sie respektvoll aufgetreten. Da können sich andere etwas abschauen. Die Mannschaft hat die Klasse, ohne Problem in der Kreisklasse zu bestehen. Für ihren Coach freut es mich riesig.“ Sergio Linke, Walpertskirchen 2.

„Ottenhofen ist verdient ganz oben. Die DJK hat das auch in den Spielen gegen uns und Dorfen unterstrichen. Für mich die Mannschaft mit der besten Mischung und sowohl vorne als auch hinten stärkstes Team der Liga.“ Wolfgang Schnappberger, TSV Grüntegernbach.

„Wir gratulieren der DJK recht herzlich zum Aufstieg in die Kreisklasse.“ Heinrich Hundsnurscher, SV Wörth.

„Ich gratuliere dem Brucki von ganzem Herzen. Dieser Titel ist in erster Linie sein Erfolg. Er hat die individuelle Klasse der Spieler mit einer für diese Liga herausragenden Grundfitness verbunden. Die anderen hatten alle ihre Durchhänger, aber Ottenhofen hat mit Konstanz und Klasse die Meisterschaft völlig verdient gewonnen. Ich freue mich, am Sonntag persönlich gratulieren zu können und wünsche viel Erfolg in der Kreisklasse.“ John Schirmbeck, SC Moosen 2.

„Gratulation. Diese Saison waren mehrere Vereine mit Chancen dabei, aber Ottenhofen hatte die erfahrenere und stärkste Mannschaft.“ Bernhard Deuschl, TSV St. Wolfgang.

„Die Fakten – meist geschossene Tore, die wenigsten Gegentore, Torschützenkönig – bestätigen das, was die DJK ausmacht. Die spielstärkste und konstanteste Mannschaft der Klasse ist absolut verdienter Meister. Wir wünschen weiter viel Erfolg.“ Volkmar Schrafen, FC Lengdorf 2. pir