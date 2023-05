Nachholspiel gegen Ottenhofen: Berglern ohne Torhüter Bauer

Teilen

„Das Hinspiel war eines unserer schwächsten Spiele“, so Berglerns Co-Trainer Marcus Balbach. © FuPa/Tobias Heimes

Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte sich Ottenhofen auf einen Nichtabstiegsplatz schieben. Die Eintracht aus Berglern hat andere Pläne.

Berglern – „Wir wollen gegen Ottenhofen den vierten Platz zurückerobern und die Spannung aufrechterhalten. Das Hinspiel war eines unserer schwächsten Spiele“, so Berglerns Co-Trainer Marcus Balbach. Verzichten muss er aus gesundheitlichen Gründen auf Thomas Schmid und Torhüter Thomas Bauer.

Michael Faltermaier hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ottenhofens Abteilungsleiter Benjamin Settles: „Die vergangene Partie hat gezeigt, dass wir mit vielen Mannschaften in dieser Liga mithalten können. Deshalb gehen wir auch positiv gestimmt in die Englische Woche. Wir wissen natürlich um die spielerische Stärke der Berglerner und ihr konstantes Fußballspiel, vor allem in Heimspielen“, so Settles. Julian Jaros fehlt dem Aufsteiger aufgrund einer Sperre. (fis)