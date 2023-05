„Ein Punkt wäre schon wahnsinnig gut“ - DJK Ottenhofen gastiert bei TSV Eintracht Berglern

Markus Morawietz fehlt der DJK Ottenhofen. © DJK Ottenhofen / FuPa Oberbayern

Nächster Versuch: Nach den Wetterkapriolen dieses nassen Frühlings versuchen Berglern und Ottenhofen heute Abend erneut, das Spiel in der Kreisklasse über die Bühne zu bringen, allerdings mit unterschiedlichen Ausgangslagen.

Nach der ersten Heimniederlage am Wochenende möchte Berglern zurück in die Spur: „Nach der couragierten Leistung gegen Moosen soll gegen Ottenhofen der Sprung zurück auf Platz vier gelingen. Der Gegner hat einen Sieg im Gepäck, aber auch das Endspiel gegen Forstern vor der Brust“, so Co-Trainer Marcus Balbach. Torwart Thomas Bauer kommt diese Saison nicht mehr zum Einsatz. Daher wird LukasKohlschütter spielen. Michael Faltermaier ist noch im Urlaub, Basti Hemauer fehlt berufsbedingt.

Ottenhofen muss im Kampf um die Klasse nachlegen. „Ein Punkt wäre schon wahnsinnig gut. Nach der ersten Heimniederlage wird Berglern seine Heimstärke wieder unter Beweis stellen wollen“, so Ottenhofens Abteilungsleiter Benjamin Settles. Markus Morawietz und Thomas Lippacher fallen nach ihren Verletzungen beim Sieg gegen Finsing II aller Voraussicht nach aus. (fis)