FC Forstern II: Favorit setzt sich gegen Schlusslicht Otterfing durch - Grimm mit Traumtor

Teilen

Corinna Grimm - Torschützin zum 1:0 per direktem Freistoß © FC Forstern

Die Reserve des FC Forstern festigt Platz Eins der Frauen-Bezirksoberliga. Trotz langem Widerstand des DJKs siegen die Gäste am Ende komfortabel mit 0:3.

Otting/Forstern – Selbsbewusst und kampfstark trat Schlusslicht DJK Otting gegen den FC Forstern 2, den Tabellenführer der Frauen-Bezirksoberliga, an, hatte aber letztlich beim 0:3 (0:0) keine Chance. Die Gastgeberinnen profitierten anfangs auch von den vergebenen Torchancen des Gastes, denn Sophia Wimmer, Lina Fortmann und auch Corinna Grimm ließen gute Möglichkeiten aus. Kurz vor der Pause lag eine Überraschung in der Luft, denn eine Ottinger Angreiferin tauchte allein vor Forsterns Torfrau Lily Koch auf, die aber grandios rettete.

Die kurz vor Seitenwechsel eingewechselte Alex Allram forcierte im zweiten Spielabschnitt das Forsterner Sturmspiel. Klare Torchancen aus dem Spiel heraus blieben zunächst Mangelware, und so musste es halt über Standards klappen. Corinna Grimm brachte Forstern nach einer Stunde mit einem tollen Freistoß genau in den Winkel in Führung. Nun spielte der Gast stark auf. Nach einem schnellen Angriff über die linke Ottinger Abwehrseite ließ Weigert mit einem Schuss ins Kreuzeck Torfrau Viktoria Baderhuber keine Abwehrchance.

„ Das zahlte sich gegen Otting aus“

Otting gab nie auf und hatten noch eine gute Torchance, die aber erneut Koch zunichte machte. Besser machte es in der Schlussminute Forsterns unermüdlich rackernde Isi Albanstetter, die nach feiner Einzelleistung in guter Schussposition auftauchte, dann aber den Ball zur noch besser postierten Wimmer abgab, die problemlos auf 3:0 erhöhte.

Trainer Stefan Baumgartner war mit dem Sieg und vor allem der Reaktion der Mannschaft voll zufrieden: „Nach der Niederlage in der Vorwoche hatten wir eine intensive Trainingswoche mit durchschnittlich 18 Spielerinnen im Training. Das zahlte sich gegen Otting aus, denn der Gegner strafte seinen Tabellenstand Lügen und hat uns alles abverlangt.“ (Eicke Lenz)