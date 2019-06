Doppelaufsteiger FSV Steinkirchen

Fußball

Steinkirchen – Im vergangenen Jahr herrschte nach dem Abstieg noch Katzenjammer, und jetzt das: Der FSV Steinkirchen darf den Doppelaufstieg in die A-Klasse feiern. Nach der Meisterschaft der Ersten schaffte nun die Reserve den Sprung durch einen 1:0 (0:0)-Sieg am Dienstagabend auf eigenem Platz gegen den FC Finsing 3.

Zuerst freuten sich beide Teams. Vor über 350 Zuschauern spielen zu dürfen – das kommt in der B-Klasse eher selten vor. Auch Steinkirchens Technischer Leiter Christoph Deistler zeigte sich begeistert von der „saugeilen Kulisse“ und hatte schon früh den Torschrei auf den Lippen. Philipp Utz hatte Bernhard Pfanzelt bedient, der rechts in den Strafraum eindrang und abzog. Mit einer tollen Reaktion wehrte Finsings Keeper Fabian Schum zur Ecke ab (4.).

Mit Abtasten hielten sich beide Mannschaften gar nicht lang auf. Es ging sofort in die Vollen. Deistler nannte es ein „intensiv geführtes Spiel“ und bewunderte Jochen Jürgens für dessen Großmut, denn der Schiedsrichter ließ die Gelbe Karte stecken, obwohl beide Mannschaften „ein paar grenzwertige Sachen“, wie es Deistler bezeichnete, lieferten.

Letztlich hatten in der flott geführten ersten Halbzeit beide Defensivabteilungen das Spiel im Griff. Nur einmal mussten die Steinkirchener tief durchschnaufen, als sich Christoph Fellermeier den Ball erkämpft hatte. Der Finsinger zog aus 16 Metern in zentraler Position ab und verfehlte das FSV-Gehäuse nur knapp (16.). Auf der Gegenseite wurde es eng, als Keeper Schum nach einer etwas zu kurzen Rückgabe herauseilte und beim Klärungsversuch Stürmer Stefan Huber anschoss. Der Ball senkte sich als Bogenlampe Richtung Tor, doch ein Finsinger Verteidiger rettete noch rechtzeitig. In der 58. Minute zappelte der Ball dann zwar doch im Netz, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition vorr Reiser gesehen. Der FSV war nun dem Führungstreffer näher. Die dickste Möglichkeit bot sich Stefan Huber, der aber aus fünf Metern an Torhüter Schum scheitert. Auch der anschließende Kopfball findet den Weg nicht ins Tor (71.). Kurz darauf sah Finsings Florian Albig die Gelb-Rote Karte.

Und in der 75. MInute fiel das 1:0. Im Strafraum tanzte Huber noch einen Gegenspieler aus und traf. Keeper Schum war machtlos, weil der Ball noch abgefälscht war.

Zweimal hatten die Steinkirchener noch die Möglichkeit, das Spiel endgültig zu entscheiden. Einmal war für Hubers Volleyabnahme der Winkel zu spitz. Dann wurde Kapitän Ulli Wieser im letzten Moment abgedrängt. Am Ende war nur noch Jubel.

Statistik:

FSV Steinkirchen 2: Gratzl, A. Huber, Eckart, Wegmann, Utz, Retzer, Reiser, Kurz, Pfanzelt, S. Huber, Wieser – FC Finsing 3:Schum, Albig, J. Huber, Brieglmeier, Greiner, Kindshofer, Ertl, Schum, Fellermeier, Santos Neves, Buchmann – Schiedsrichter: Jürgens –Zuschauer: 350 – Tore:. 1:0 (75.) Huber.