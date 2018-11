Doppelpacker Martin Lechner: FC Lengdorf mit Überraschungssieg

4:0 gegen den SC Kirchdorf

von Matthias Spanrad schließen

Mit einem 4:0-Sieg gegen den Tabellendritten SC Kirchdorf hat sich der FC Lengdorf den Frust von der Seele geschossen. Damit ist die herbe 1:4-Niederlage gegen Moosburg erstmal vergessen.

Die zweite Überraschung des Sonntags lieferten am Sonntag die Lengdorfer Kicker mit dem Sieg beim Tabellendritten ab. „Das war“, resümierte Spartenchef Anton Bauer, „unsere beste Auswärtsleistung heuer.“ Gerade die Niederlage in Moosburg hatte am Selbstvertrauen dee der Acipinar-Elf genagt. Im Ampertal schossen sich die Lengdorfer nun den Frust von der Seele.

Jedoch mussten sich die Gäste bei Keeper Johannes Preis bedanken, der zunächst gegen Michael Hadler, Daniel Schuhmann und Dario Turkmann sensationell parierte. Auf der Gegenseite gingen die Gäste mit einem Schlenzer von Florian Spielberger aus 20 Metern in Führung (24.).



Nach dem Wechsel waren die Kirchdorfer dann völlig von der Rolle, während Lengdorf endgültig aufdrehte und nicht unverdient auch in der Höhe gewann. Erst erhöhte Martin Lechner mit einem Doppelpack (63., 67.). Tobias Lechner und Mathias Holzner hatten mustergültig die Bälle serviert. Alexander Reger setzte mit einem Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze den Deckel drauf (93.).



Frühzeitig zum Duschen verabschiedet hatte sich zuvor Joshua Marx nach wiederholtem Foul (84.).