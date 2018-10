Doppelter-Leo Hözl: Finsing findet gegen Schwabing die passende Antwort

Zuhause hui, auswärts pfui

Zuhause hui, auswärts pfui: Nach zwei deftigen Niederlagen in Sulzemoos und Jetzendorf zeigte sich Finsing im Heimspiel gegen Schwabing wieder stark und spektakelte sich zu einem verdienten 4:1-Sieg. Die Zuschauer sahen dabei ein rassiges und abwechslungsreiches Spiel mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten.

In den Anfangsminuten erspielten sich die Gäste aus Schwabing ein leichtes Übergewicht und kamen auch zur ersten Chance, doch der Drehschuss von Luis Sarisakal ging deutlich am Tor vorbei. Mit dem ersten Spielzug dann aber die Führung für Finsing. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld kam der Ball zu Leo Hölzl, der alleine davonzog und aus neun Metern überlegt flach einschob.

Wenige Minuten später dann die nächste Finsinger Chance. Nach einer tollen Kombination mit Leo Hölzl am linken Flügel kam der Ball in den Sechsmeterraum zu Michael Ascher, der aus vollem Lauf aus sechs Metern abzog. Gästetorwart Fabian Müske parierte sensationell und vereitelte so das 0:2.

In der 20 Minute war es Christian Rickhoff, der das Leder nach einem Konter über den herauseilenden Schwabinger Torwart an die Latte hob. Im Anschluss kam auch Schwabing zu einem Lattentreffer durch Mohenned Al-Dulami nach einer Ecke. In der 30. Minute klingelte es wieder. Nach einer schönen Kombination zwischen Thomas Eckmüller und Rickhoff kam der Ball zu Leo Hölzl, der völlig frei zum 2:0 einschieben durfte.

Sieben Minuten später das 3:0: Nach einer kurzen Ecke hob Eckmüller den Ball gefühlvoll in den Sechsmeterraum, wo Fabian Kövener am höchsten stieg und die Kugel unter die Latte köpfte.

In der ersten Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff setzte Schwabing alles auf eine Karte und kam zu drei hochkarätigen Chancen. Dabei traf der starke Adnan Karim einmal das Aluminium und zog zweimal freistehend knapp am Tor vorbei.

Schwabing spielte, aber Finsing schoss das Tor. Eckmüller passte den Ball perfekt zwischen die Schwabinger Innenverteidigung. Rickhoff zog allein aufs Tor. Der Topstürmer legte den Ball am gegnerischen Keeper vorbei und hatte keine Mühe, aus sieben Metern flach einzuschieben.

In der letzten Viertelstunde zeigte der gute Schiedsrichter Bernhard Gahr noch zweimal auf den Punkt. Den ersten Strafstoß von Alexander Beer konnte der Finsinger Lehmer noch parieren, aber beim zweiten war er machtlos. Der Flachschuss von Andre Maier schlug flach im rechten Eck ein. Ab der 85. Minute hatte Finsing durch Schmitt und Eckmüller weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen.

ROBERT HARTMANN