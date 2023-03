Dorfen drückt, Moosinning trifft

Die Dorfener vergeben mehrere dicke Chancen und kassieren in der 89. Minute das 2:3. Entsprechend groß ist der Jubel bei den gelb-schwarzen Moosinningern und der Frust beim Heimteam. © Weingartner

Die Gäste taumeln, doch dann schlägt Kapitän Johannes Volkmar zu

Dorfen – Eine unglückliche 2:3 (1:2)-Heimniederlage kassierte der TSV Dorfen gegen den FC Moosinning. Dabei hätten die Isenstädter ein Unentschieden mehr als verdient gehabt, aber sie ließen vor allem in den zweiten 45 Minuten zu viele beste Möglichkeiten aus. Zudem meinte es Schiedsrichter Damian Gruber (TSV Taufkirchen) mit seinen Entscheidungen nicht immer gut mit dem TSV.

Nur 185 Zuschauer wollten das packende Lokalderby sehen, was sicher dem nasskalten Wetter zuzuschreiben war. In der fairen Begegnung tat sich in der ersten Viertelstunde nicht viel. Beide Mannschaften neutralisierten sich in einer immer kamfbetonten Partie. Nach viel Mittelfeldgeplänkel dann das erste Highlight. Nach einem hervorragenden Zuspiel von Fabio Zöller lief Sebastian „Tank“ Bauer auf das Gehäuse von Aaron Siegl zu und traf aus zwölf Metern flach und unhaltbar für den Keeper ins rechte Eck zur Dorfener Führung (16.).

Wer jetzt aber meinte, Dorfen würde so weitermachen – weit gefehlt. Im Gegenteil. Mehr und mehr verlagerte sich das Geschehen in die Hälfte des TSV, der nur noch sporadisch in der Offensive auftauchte. Nach einem Schuss vom Ex-Dorfener Maxi Lechner konnte Alexander Wolf nur per Faustabwehr klären. Der Nachschuss von Alexander Auerweck wurde zur Ecke abgeblockt (33.).

Schließlich wurden die Bemühungen der Gäste aber doch noch belohnt. Nach einem Freistoß von der linken Seite war in der Mitte Kapitän Johannes Volkmar zur Stelle und markierte den Ausgleich (36.). Gegen seinen Kopfball aus neun Metern ins linke Eck war Wolf machtlos. Als sich beide Teams schon zum Pausentee in den Kabinen wähnten, schlugen die Gäste abermals zu. Nach einem Durcheinander in der unsortierten TSV-Abwehr kam Lechner ans Leder und brachte sein Team aus zehn Metern Entfernung 2:1 in Front (44.).

Fabio Zöller umkurvt in der 80. Minute Moosinnings Keeper Aaron Siegl (l. Bild, v. l.) und trifft zum 2:2-Ausgleich. © Hermann Weingartner

Die zweite Halbzeit wieder das gleiche Bild, zunächst passierte nicht viel. Ein Kopfball von Stefan Haas ging knapp daneben (47.). Nach einer Stunde aber drehten die Gastgeber richtig auf und erspielten sich eine Möglichkeit nach der anderen. Die Moosinninger hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Gerhard Thalmaier und der eingewechselte Michael Friemer rutschten nach einer Hereingabe von Manuel Zander nur knapp am Leder vorbei (70.). Nach einem Gegenstoß Fabio Zander passte er auf Friemer – abgewehrt (72.). Dann war es aber doch soweit. Alex Heilmeier spielte auf Leon Eicher, der Fabio Zöller bediente. Dieser umkurvte noch FCM-Keeper Siegl und traf zum 2:2 (74.).

Und es ging so weiter. Eicher brachte Heilmeier in Schussposition, der knapp daneben zielte (77.). Auf der rechten Seite setzte sich Thalmaier durch. Bei seiner Hereingabe zielte Friemer knapp vobei (80.). Doch dann schlugen die Gäste noch einmal eiskalt zu – eine Minute vor dem Ende der Partie. Nach einem unnötigen Foul von Friemer gab es Freistoß von der rechten Strafraumseite. Die TSV-Abwehr war unsortiert, und Volkmar köpfte aus neun Metern den etwas glücklichen Moosinninger Siegtreffer (89.).