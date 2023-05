Dorfen empfängt im letzten Spiel der Saison Landesliga-Absteiger FC Töging

TSV Dorfen © Riedel

Zum letzten Spiel in dieser Saison tritt der TSV Dorfen am Samstag um 14 Uhr vor heimischem Publikum gegen den FC Töging an.

Die Isenstädter befinden sich derzeit auf dem sicheren siebten Platz, den sie unbedingt verteidigen wollen. Der Sportliche Leiter des TSV sieht für einen Sieg seines Teams gute Möglichkeiten. „Die Töginger befinden sich anscheinend derzeit in einem Formtief, das gilt es auszunutzen“, weiß Markus Wetzel. „Sie haben ihre letzten sieben Spiele nicht mehr siegreich gestalten können, auch wenn das Unentschieden vergangene Woche gegen Freilassing aufhorchen ließ.“ Aufpassen muss der TSV auf Stürmer Stefan Denk, der schon 13 Mal ins Schwarze getroffen hat.

TSV-Trainer Armin Feckl kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Sebi „Tank“ Bauer ist leicht angeschlagen. Alex Heilmeier fällt wegen seiner Rot-Sperre aus. Vor dem Spiel werden einige Akteure verabschiedet: Bei Marco Zöller sind es berufliche Dinge, und Ersatzkeeper Florian Leins wechselt nach Tüssling. Der langjährige Kapitän Andreas Hartl beendet seine aktive Karriere aus gesundheitlichen Gründen und wird Co-Trainer, dafür legt Coach Feckl eine schöpferische Pause ein. Co-Trainer Benedikt Hönninger will sich nächste Saison wieder als Aktiver in der Mannschaft einbringen. Ein besonderes Schmankerl wird den Zuschauern noch geboten: Ab der 75. Spielminute gibt’s Freibier für alle. (mer)