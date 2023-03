Dorfen gastiert beim SV Ostermünchen - TSV möchte sich in Sicherheit bringen

Der TSV Dorfen will bei Tabellennachbarn Waldperlach punkten. © Christian Niederstrasser Lehmann

Der TSV Dorfen ist gegen den abstiegsbedrohten Ostermünchen auf dem Papier der klare Favorit. Markus Wenzel warnt aber vor Überheblichkeit.

Dorfen – Die Fußballer des TSV Dorfen gastieren an diesem Samstag um 15 Uhr beim Abstiegskandidaten SV Ostermünchen. Für die Dorfener eine klare Sache – eigentlich.

Markus Wetzel, der Sportliche Leiter des TSV warnt: „Wir werden nicht überheblich sein und Ostermünchen unterschätzen.“ Er gibt sich also realistisch und erwartet ein „richtiges Kampfspiel“. Zudem geht es für beide Teams um einiges. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte mit nach Hause nehmen, um im Mittelfeld gesichert zu sein“, sagt Wetzel. „Aber auch die Gastgeber wollen den Sieg, um vom Relegationsplatz wegzukommen.“

Die Feckl-Mannen waren nach der unglücklichen Niederlage gegen Moosinning niedergeschlagen. „Die Leidenschaft war da, und wir haben uns viele Möglichkeiten erarbeitet. Wir hätten vor allem in der zweiten Halbzeit früh den Sack zumachen können, es aber nicht getan. Das hat mich geärgert – das war ein Satz mit X“, grantelt Wetzel.

Nach ansehnlichem Saisonstart sind die Platzherren in die Krise geraten. Seit ihrem Sieg in der Vorrunde in Dorfen im September haben sie nur noch eine Partie für sich entscheiden können – gegen Schlusslicht Rosenheim.

Wetzel ist derzeit ziemlich im Stress. „Das Maibaumaufstellen des TSV braucht viel Vorbereitung. Auch habe ich die nächste Saison schon im Blick, da will ich vorbereitet sein“, stellt der Sportliche Leiter fest.

Das Team fährt mit dem Bus nach Ostermünchen, denn im Anschluss will man noch in Rosenheim einkehren, sich einen schönen Abend machen und mit Ex-Kapitän Andreas „Hagge“ Hartl auf dessen 30. Geburtstag anstoßen.

Schön langsam lichtet sich das Dorfener Lazarett. Alexander Linner ist wieder auf dem Damm und kann mit seiner Erfahrung Ruhe in die Startelf bringen. Auch Michael Eder ist wieder dabei, sodass Coach Armin Feckl nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. (mer)

TSV-Kader

Wolf, Leins, Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Zander, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Eicher, Brenninger, Heilmeier, Rachl, Lorant, Roppert, Blaha, Linner, Bräuniger, Friemer.