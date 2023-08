Dorfen gegen den Liga-Dino – TSV gegen Waldkraiburg von Abwehrsorgen geplagt

Der Aufwärtstrend beim TSV Dorfen soll anhalten: Dazu wollen (v. l.) Sturmtank Michael Friemer, Felix Blaha und Bastian Rachl ihren Teil beitragen. ArchivFoto: Hermann Weingartner © Weingartner

Zum ersten Heimspiel in der neuen Saison erwartet der TSV Dorfen an diesem Samstag um 15 Uhr Aufsteiger VfL Waldkraiburg.

Dorfen – „Das ist eine Mannschaft, mit der zu rechnen sein wird’“, weiß der Sportliche Leiter des TSV, Markus Wetzel. Für ihn ist der VfL kein normaler Aufsteiger. Er hat nämlich nach nur einem Jahr in der Kreisliga den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. „Für mich sind sie der Bezirksliga-Dino. Sie haben bis auf diese eine Saison am längsten aller Teams in der Liga agiert“, weiß Wetzel.

Im Sturm haben die Gäste mit Codrin Peii einen echten Torjäger, im Mittelfeld lenkt der offensivstarke Sebastian Jusic die Geschicke, und die Abwehr hält Raimund Stuiber zusammen. Er ist zwar schon ein Ü40-Spieler, aber verfügt über reichlich Erfahrung. Der gute Auftakt der Waldkraiburger, ein 1:0-Sieg gegen den FC Langengeisling, wird ihnen die nötige Euphorie verleihen.

Die Baumgärtner-Mannen wollen nach der bitteren Auftaktniederlage in Töging vor eigenem Publikum aber Wiedergutmachung betreiben. Dazu gilt es vor allem die Durchschlagskraft in der Offensive zu verbessern. Daran wurde im Training vergangene Woche hart gearbeitet. Sebastian Bauer hat sich eine Außenbandverletzung am Sprunggelenk zugezogen und muss pausieren. Alexander Linner musste letzte Woche schon notgedrungen als Verteidiger ran und fehlte dadurch im Mittelfeld. Das macht für TSV-Coach Heiko Baumgärtner die Aufstellung in der Abwehrreihe umso schwerer. Ein kleiner Lichtblick ist, dass Neuzugang Yavuz Tenha und Routinier Manuel Rott wieder im Kader sein werden. Ihr Einsatz wird sich allerdings erst kurzfristig entscheiden.

„Wir wollen auf eigenem Platz auf alle Fälle die Zuschauer mitnehmen und ihnen etwas bieten. Und natürlich hoffen wir als Ertrag auf drei Punkte“, gibt sich Wetzel optimistisch. (Hans-Peter Mertins)