Dorfen: TSV erkämpft ein Unentschieden in Reichertsheim - Friemer und Thalmaier treffen

Die Dorfener 1:0-Führung: Nach einem Lattenknaller von Fabio Zöller verwertet Michael Friemer (2. v. r.) den Abpraller. © Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen und der SV Reichertsheim trennten sich verdient unentschieden mit 2:2. Die beiden Dorfener treffer erzielten Michael Friemer und Gerhard Thalmaier.

Dorfen – Mit einem gerechten 2:2 (1:2) trennten sich der SV Reichertsheim und der TSV Dorfen am Mittwochabend im Nachholspiel der Bezirksliga Ost. Nach dem dicht gestaffelten Programm der letzten Wochen waren die Dorfener mit einem reduzierten Kader angereist.

Die erste Möglichkeit hatten die Gastgeber. Eine scharfe Flanke von Sebastian Pichlmeier verpasste Markus Eisenauer in der Mitte nur knapp (10.). Aber auch Dorfen zeigte sich. Gerhard Thalmaier bediente Fabio Zöller, der aber das Leder nicht richtig unter Kontrolle brachte. Ansonsten wäre er alleine vor Keeper Matthias Loew gewesen (12.).

Dann die Führung der Isenstädter. In Tiki-Taka-Manier kombinierten sich Manuel Zander, Thalmaier und Armin Feckl auf der linken Seite durch. Zöllers Flanke sprang von der Latte vor die Füße von Michael Friemer, der seelenruhig aus sieben Metern flach abstaubte (15.). Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Michael Vital hob einen direkten Freistoß aus 25 Metern gefühlvoll über die Mauer zum 1:1 (22.). Torhüter Johannes Huge sah nicht glücklich aus.

Kurz darauf eroberten sich die Isenstädter das Leder. Zander ging auf der rechten Seite auf und davon und konnte im Strafraum von Kapitän Christian Bauer nur noch unfair mit einer Grätsche gestoppt werden. Thalmaier lief zum Strafstoß an, verlud Loew und markierte das 2:1.

Dorfen verspielt auch die zweite Führung

Danach wurde es etwas ruhiger. Ein Reichertsheimer Stürmer zielte aus 18 Metern über das Gehäuse (34.). Ein gefährlicher Freistoß von Vital wurde zunächst geklärt, der Nachschuss aus der zweiten Reihe ging weit drüber.

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie zerfahrener. Die Gastgeber hatten dabei Feldvorteile, ohne zwingend zu sein. Dorfen stand in der Defensive recht gut. Nach einem Freistoß zielte der eingewechselte Felix Wieser weit über den Kasten (48.). Dann bediente Pichlmeier Wieser, der sich ein Laufduell mit Yusuf Mutlu lieferte. Eigentlich schien die Situation schon geklärt, aber plötzlich stand der Reichertsheimer frei vor dem Gehäuse und schob zum 2:2 flach ein (74.).

Nach einer Ecke kam Matthias Rauscher ungehindert aus zehn Metern zum Schuss, fand aber in Huge seinen Meister (79.). Nach einem Vital-Freistoß köpfte Wieser am langen Pfosten vorbei (88.). Auf der Gegenseite klärte Loew nach einem Gestochere im Strafraum (85.). Die beste Chance dann in der Nachspielzeit: Nach einer Ecke von Zöller wurde der Kopfball von Hannes Hellfeuer gerade noch auf der Linie geklärt. (Hans-Peter Mertins)