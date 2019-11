TSV Dorfen will sich bei Freilassing revanchieren und Serie ausbauen

Die 1:6-Klatsche ist nicht vergessen

Das Hinspiel in Freilassing ging mit 1:6 verloren, doch seit vier Spielen ist Dorfen ungeschlagen. Die Serie soll nun mit einer Revanche ausgebaut werden.

Dorfen – Die kleine Erfolgsserie ausbauen und mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Das strebt der TSV Dorfen im Heimspiel am heutigen Samstagnachmittag gegen den ESV Freilassing an; Spielbeginn ist 14 Uhr. „Die Pause mit dem spielfreien Wochenende hat uns gut getan und jetzt wollen wir unsere Serie, auch wenn es nur eine mit dem Zusatz Mini ist, ausbauen“, sagte der Sportliche Leiter Markus Listl.

2:1 in Saaldorf, jeweils 1:1 in Aschheim und gegen Baldham-Vaterstetten und vor zwei Wochen der 2:1-Heimsieg gegen den hochgewetteten VfB Forstinning. Der war mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer Bruckmühl an die Isen gereist. „Die starke Leistung der zweiten Halbzeit gegen Forstinning müssen wir diesmal über 90 Minuten bringen“ lautet Listls Forderung.

Ascheim drei Punkte unter Dorfen

1:6 ging Dorfen in Freilassing unter, „da haben wir auch noch was gutzumachen“ betont Listl. Für ihn zählt aber mehr die Sicherung eines sicheren Tabellenplatzes. Auf dem steht der TSV derzeit als Elfter, aber Aschheim (auf Relegationspaltz zwölf) ist nur drei Punkte entfernt und hat noch ein Spiel mehr zu bestreiten.

Über die Relegation ist Freilassing aus der Landesliga abgestiegen und hat letzte Saison als Tabellenzweiter in der zweiten Relegationsrunde im Rückspiel zuhause durch den Aiglsbacher 1:1-Ausgleichstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit den Wiederaufstieg verpasst. „Wir hatten eine Woche Sommerpause und freuen uns jetzt auf die Winterpause“ gibt Trainer Franz Pritzl zu.

Der 52-jährige, der auch schon Au, Raubling und Bad Aibling in der Bezirksliga trainiert hat, ist die dritte Saison bei den Eisenbahnern. „Wir wollen schon wieder in die Landesliga zurück, aber nicht mit aller Gewalt“ sagt er. Ein Rückschlag war die 0:1-Heimniederlage gegen Baldham mit einem verschossenen Elfer. Und wann? In der 95. Minute. Tipp: 2:1 für Dorfen

Der Kader:

Wolf, Hellfeuer, Hartl, Thalmaier, Zöller, Haberl, Bauer, Pete, Heilmeier, Mittermaier, Mutlu, Haenle, Wetzel, Petermeier und Gunderlach.

Helmut Findelsberger