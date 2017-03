Dorfen verliert 0:4 – Personallage verschärft sich

Dorfen – Im ersten Punktspiel nach der Winterpause war für die Fußballer des TSV Dorfen beim SC Baldham- Vaterstetten nichts zu holen.

Sie kehrten mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage nach Hause, obwohl sie eine Halbzeit lang in Überzahl gewesen waren. Baldhams Fabian Kreissl hatte in der 42. Minute die Ampelkarte gesehen. Schon vor der Partie gab es die erste Hiobsbotschaft für Trainer Michael Kostner. Zu der schon langen Verletztenliste (wir berichteten) gesellte sich auch noch Atakan Akdemir mit Oberschenkelproblemen. So entschied man sich, ihn pausieren zu lassen, damit er in den nächsten wichtigen Spielen topfit ist. In der ersten Viertelstunde konnten die Isenstädter noch einigermaßen mithalten.

Dann aber wurden die Gastgeber dominanter. Einen ersten Warnschuss feuerte Roman Krumpholz ab. Sein Kopfball aus kurzer Entfernung klatschte gegen die Latte (23.). Dann ein Doppelschlag der Münchner Vorstädter: Nach einem sehenswerten Spielzug kam das Leder flach in den Dorfener Strafraum. Aus kurzer Entfernung netzte Krumpholz zum 1:0 ein (31.). Drei Minuten später das 2:0: Nach einer kurzen Ecke kam eine Flanke in die Mitte. Stefan Woehrmueller war zur Stelle und köpfte ein. In dieser Situation verletzte sich auch noch Stammverteidiger Benjamin Trokic, der dann durch Daniel Brechbühl ersetzt werden musste. Kreissl sah noch vor dem Pausenpfiff nach einer eher zweifelhaften Schwalbe die Gelb-Rote Karte (42.).

Aber auch der personelle Vorteil nutzte Dorfen nichts. Wiederum war es nur die erste Viertelstunde, in der man einigermaßen mithalten konnten. Dann der zweite Doppelschlag des überlegenen SC: Ein hoher Ball flog in den Dorfener Strafraum. Torhüter Alexander Wolf wirkte zögerlich und kam zu spät. Simon Laemmermeier war zur Stelle und vollendete zum 3:0 (61.). Dann dauerte es wiederum nur drei Minuten, und es stand 4:0. Beim Treffer von Florian Holzapfel war die gesamte Abwehrreihe unsortiert, sodass er nur wenig Mühe hatte, zu vollenden. Damit war die Partie gelaufen. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient für den TSV. Geschuldet ist dieser Umstand aber eben auch nicht zuletzt den vielen Verletzten.

Text: Hans-Peter Mertins

Quelle: fussball-vorort.de