Dorfen will die Erfolgswelle reiten

So will der TSV Dorfen heute wieder jubeln.

Fußball

Zuletzt besiegte der TSV Dorfen den TSV Ebersberg 1:0 und verhinderte damit ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Diese Woche kommt der TSV Teisendorf (Sonntag um 14.30 Uhr) nach Dorfen.

Dorfen –Zuletzt besiegte der TSV Dorfen den TSV Ebersberg 1:0 und verhinderte damit ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Diese Woche kommt der TSV Teisendorf (Sonntag um 14.30 Uhr) nach Dorfen. Der Verein aus dem Berchtesgadener Land ist mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und nun seit vier Spielen ohne Sieg. Ob das so bleibt? „Wir wollen natürlich nachlegen“, sagt Dorfens Sportlicher Leiter Markus Listl, „damit der Sieg gegen Ebersberg letzte Woche auch was bringt“.

Mit dem 1:0 in Ebersberg bauten die Dorfener den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze auf fünf Punkte aus. Gut möglich, dass der TSV mit einem weiteren Sieg auch den Relegationsplatz verlässt. Doch die Tabellensituation sei an der Isen aktuell kein Thema: „Wenn du ein Spiel gewinnst, kletterst du, wenn du eins verlierst, stürzt du. Deshalb ist uns die Tabelle im Moment relativ wurscht“, so Listl. „Ein paar Spieltage vor Saisonende können wir reinschauen und sehen, wie wir stehen.“

Dennoch sei die ganze Mannschaft mit dem aktuellen Platz zwölf unzufrieden und gerade deshalb sehr motiviert: „Wir haben drei Mal gewonnen in den letzten fünf Spielen. Die Erfolge müssen weitergehen.“ Eine große Hürde dürfte der TSV Teisendorf dabei nicht sein – mit einem Unentschieden und keinem Sieg belegt er auch in der Auswärtstabelle den letzten Platz.

Aber auch das sage nichts aus, so der Sportliche Leiter: „Ich glaube, dass wir letztes Jahr die schlechteste Heimmannschaft der Liga waren. Vielleicht denkt sich Teisendorf im Gegenschluss auch, dass vor allem bei uns etwas zu holen ist.“

Wie der TSV Teisendorf spielt, wisse man in Dorfen nicht. Listl gibt zu: „Wir haben keine Ahnung. Aber wir bereiten uns auch prinzipiell gar nicht auf die Gegner vor, sondern wollen unser eigenes Spiel machen. Wir wissen, was wir können. Das müssen wir umsetzen, dann klappt es schon.“ Es sei absolut egal, ob man gegen den Ersten oder Letzten spiele, jeder könne jeden besiegen. Das erfolgreiche Aufgebot, das in Ebersberg dreifach punktete, bleibt unverändert. Keine Sperren, keine Verletzungen. Fehlen nur noch die nächsten drei Punkte.

Tipp: 3:2 für Dorfen

MAYLS MAJURANI

Der TSV-Kader:

Wolf, Jost, Hellfeuer, Hänle, Zöller, Lorant, Haberl, Heilmeier, Wetzel, Hartl, Hönninger, Bauer, Mittermaier, Pete, Mutlu, Thalmaier, Petermeier.